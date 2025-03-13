شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير: خدمت بمسجد السجن وبكيت وقت الخروج خوفا من العودة للمعاصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان سعد الصغير بعد خروجه من محبسه لليوم السابع إنه بكى بشدة وقت خروجه بعد انتهاء فترة الحبس خوفا من العودة الى المعصية وتملك الشيطان منه مرة أخرى، وعدم الثبات على القرب من الله الذى اكتسبه أثناء حبسه بعد أن كان خادما بمسجد السجن أثناء الحبس طيلة الأشهر التي تم حبسه فيها.

يذكر أن سعد الصغير عاد لمنزله بعد خروجه من السجن وسط فرحة وترحاب من جمهوره وأهله وأصدقائه، وقال سعد الصغير بعدما قبل رجل ورأس زوجته، إنه لن ينسى أبدا وقفة زوجته وحماته معه فى فترة السجن، وإنها وفى أول زيارة له بالسجن كتبت له أدعية كانت سبب نجاته بعد الله سبحانه ، مشيرا إلى أنه لا توجد مؤامرات ضده.

وأكد النجم سعد الصغير فى أول تصريح له لـ:”الخليج 365”، عقب خروجه من محبسه بعد 6 شهور قضاها بسبب تهمة حيازة مخدرات: "الحمد لله فرحان بوجود إخواتى معايا، بحبكم ويا رب ما يحرمنى منكم وانتظروا شغلى الجديد وعودتى لجمهورى".

وأضاف: "الحمد لله خرجت من المحنة التى كنت فيها، وأشكر جمهورى الذى كان معى دائما، وراضى بكل شيء مكتوب لى".