شكرا لقرائتكم خبر عن 5 قضايا يتناولها مسلسل فهد البطل.. من الآثار لتسجيل الابن على اسم الجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع مسلسل فهد البطل تحقيق نجاح كبير على مدار حلقاته السابقة، إذ ناقش عدة قضايا خلال العمل نتعرض لها في السطور التالية، فلم يقتصر على قصة فهد "العوضي" فحسب وإنما تضمن خطوط درامية عديدة وقضايا هامة تعرض في التقرير التالي.

تجارة الآثار وحجاج عبد العظيم

كشف المسلسل من خلال الخط الدرامي للفنان حجاج عبد العظيم لتجارة الآثار واللجوء لأشخاص دجالين يأمروه بذبح الابن حتي يتم فتح المقبرة وهو ما امتثل له قبل انقاذ فهد لابنه كناريا .

تسجيل الأبناء على اسم الجد

مع الخط الدرامي لـ كناريا "ميرنا نور الدين" ظهرت فكرة تسجيل الابن على اسم الجد مثلما فعلت مع ابنتها، وذلك خوفاً من طليقها ومنعاً لأى مشكلة قد تأتي منه .

الأزمات على الأبناء بين المطلقين

شهد المسلسل أيضاً إظهار الأزمات على الأبناء بين المٌطلقين مثلما ظهر مع عصام السقا " ريكو " وطليقته التي رفضت رؤيته لابنهما وما يترتب عليه من مشاكل عديدة بينهما وأزمات تصل لحد السجن، ثم زواجها عرفياً حتي لا يأخذ الولد.

تجارة المخدرات

منذ اليوم الأول يظهر عالم تجارة المخدرات بصورة كبيرة مع تجارة غلاب "أحمد عبد العزيز" للمخدرات وزراعة الأفيون فى الأراضى.

الغيرة بين الأشقاء

أظهر العمل من الحلقة الأولي الغيرة بين الشقيقين ومدي تأثيرها على علاقتهما وكيفية تطورها لأسوأ الظروف.

قصة مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويجسد أحمد العوضي شخصية فهد الشاب الصعيدي الذي يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره فى القاهرة وبدء حياة جديدة إلا أنه يدخل في صراعات لا تنتهي، ويقرر الانتقام من الذين ظلموه.

وتضم قائمة أبطال مسلسل "فهد البطل" إلى جانب أحمد العوضي كلاً من: ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، محمد صلاح آدم، محمد أبو داوود، مراد فكري صادق.

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