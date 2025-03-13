شكرا لقرائتكم خبر عن جيدا منصور تنهار بعد مواجهة ساخنة في مسلسل أثينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثانية عشر من مسلسل أثينا، مواجهة ساخنة بين شخصية ياسمين، التي تؤديها جيدا منصور، وزملائها في الجامعة انتهت بانهيارها بعدما كشف برنامج أثينا ما قامت به.



جيدا منصور



وكانت المواجهة بدأت بعدما أنكرت أمام نادين (ريهام حجاج) أن تكون هى من سربت فيديو شقيقتها، وأوضحت أنها لم تذكر تواصلها مع أثينا لأنه كان يمكنها من دخول نظام الجامعة للإطلاع على التقديرات ومعرفة من سيحصل على منحة دراسة من الجامعة، وتصادف اعترافها مع دخول زملائها الذين يصدمون من اعترافها بذلك واتهموها بالتسبب في انتحار زميلهم آدم، ويساهم أثينا في إشعال الأمور بعدما يرسل فيديو يوضح ياسمين وهي تتأكد منه أن آدم يسرب الامتحانات.



جيدا منصور



وتتصاعد المواجهة باتهام زميلتها داليدا لها بأنها من نشرت فيديو السخرية من جسمها وسط طلاب الجامعة وتسببت في إصابتها بأزمة نفسية، ومع شعورها بالحصار تبدأ ياسمين في الانهيار قبل أن تفقد الوعي.

وتؤدي جيدا دور ياسمين الفتاة الجامعية ذات الطبيعة التنافسية التي تركز على تحقيق أعلى الدرجات ويتسبب برنامج غامض يدعى أثينا في دخولها بمشكلة كبيرة في الجامعة.

مواعيد العرض والإعادة

يعرض مسلسل أثينا بطولة ريهام حجاج في تمام الساعة 8:15، والإعادة 1:15 مساء.

قصة مسلسل أثينامسلسل أثينا دراما نفسية يتناول تأثير تطور التكنولوجيا على المجتمع خاصة جيل الشباب، كما أنه يتناول كيف يمكن أن نتعرض لنوع من أنواع التلاعب، سواء كان بشريا أو غير بشري، وكيف يمكن لهذا التطور أن يؤذينا كبشر، فكلمة "أثينا" ترمز لفكرة العدالة، وتجسد البطلة ريهام حجاج شخصية مراسلة صحفية، فالعالم يبدو لنا وكأنه في منتهى القسوة، فالمسلسل يتحدث بشكل عام عن فكرة العدل. أبطال مسلسل أثينامسلسل أثينا يتكون من 15 حلقة بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، على السبع، جنا الأشقر، جايدا منصور، دونا إمام، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

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