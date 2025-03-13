شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار: موضوع "ظلم المصطبة" معقد ومختلف عما قدمته من قبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم إياد نصار تصوير مسلسل ظلم المصطبة مع المخرج محمد علي وبالتعاون الفني مع المخرج عمرو موسى، والذي من المقرر بدء عرضه يوم ١٦ رمضان الجارى، حيث يعرض مسلسل ظلم المصطبة يوم الأحد المقبل على قناة DMC الساعة 12.45 صباحاً، والاعادة الساعة 12 ظهراً والساعة 6.15 صباحاً، ويعرض على قناة الحياة الساعة 8.15 مساء والاعادة الساعة 1.15 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة Watch it.

وأكد إياد إن موضوع المسلسل معقد للغاية ومختلف عما قدمه من قبل، فكل شخصيات المسلسل تعرضو لظلم من المجتمع حيث تعاقبهم الأعراف وليس الظلم الذي يعاقب عليه القانون لذلك أتى اسم المسلسل من المثل الشائع " ظلم المصطبة ولا عدل المحكمة".

وأكد أن "المصطبة" في القرى مكانًا للجلوس، ولكنها في هذا العمل تعد شاهدًا على الحكايات والصراعات داخل المجتمعات الريفية، في إطار قصة درامية تمزج بين الحكايات الرومانسية والتشويق الاجتماعي صاغها المؤلف أحمد فوزي صالح في أول تعاون يجمع بينهما.

وأضاف أنه يلعب خلال المسلسل شخصية حسن عبد الودود الذي سجن لسبع سنوات ويخرج منه ليواجه من ظلموه، مؤكدا أنه يحب هذا النوع من الأعمال الفنية التي تطرح تساؤلات هامة وقضايا تهم المجتمع على الرغم من صعوبتها وتعبه من تقديم الشخصيات المركبة إلا أنه شخصيا ضد فكرة الأحكام المطلقة ولا يحب جلسات المصطبة والنميمة التي في نهايتها حكم على البشر.

وأكد نصار أن المسلسل يناقش هذه القضية الهامة، فكرة الاقتراب من الخطأ حتى لو لم ترتكبه فالمجتمع يحاسبك عليه وكأنك أخطأت تماما، وخاصة النساء أكثر من يتعرضن لهذا الظلم المجتمعي وهذا الشئ يحتاج إلى وقفة وهذه الأعراف تحتاج إلى مراجعة.

وأشار إياد أن جميع من في العمل يبذل مجهودا كبيرا كي يخرج المسلسل بأفضل صورة ممكنة رغم ضغط العمل في شهر رمضان إلا أنهم حريصون على الاهتمام بأدق التفاصيل ويتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور.

تدور أحداث مسلسل ظلم المصطبة حول عدد من القضايا الاجتماعية في الأرياف وتحديداً مدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، حيث يلقي العمل الضوء على التقاليد العرفية التي تسيطر على المجتمع الريفي، وكيف يمكن لتلك القوانين غير العادلة أن تؤدي إلى تعقيد حياة الأفراد، وتدمير العلاقات بينهم، وذلك خلال قصص وحكايات إنسانية ورومانسية مشوقة.

ويخوض أبطال مسلسل ظلم المصطبة رحلة مليئة بالقصص والحكايات في أجواء الأرياف وتحديداً بمدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، للكشف عن العديد من العادات والتقاليد الخاطئة التي يسير بها الأهالى وتكون هي الفيصل بين الناس في العديد من الأمور، وذلك عبر حكاية 3 شخصيات هم حسن وربيعة وحمادة كشرى، وذلك في إطار اجتماعى وإنسانى لا يخلو من الصراعات.

مسلسل ظلم المصطبة ينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ومن تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هانى خليفة ومحمد على، وإنتاج شركة united studios، وبطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، جهاد حسام الدين، فاتن سعيد وعدد آخر من الفنانين وضيفىّ الشرف دياب وأحمد فهيم.

ويجمع المسلسل إياد نصار، وريهام عبد الغفور، مجدداً في الدراما بعدما تعاونا سابقاً في مسلسلات "حارة اليهود" إخراج ماندو العدل عام 2015، و"أفراح القبة" إخراج محمد ياسين عام 2018 وكذلك "وش وضهر" العام قبل الماضى.

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النجم إياد نصار



إياد نصار وفتحى عبد الوهاب



إياد نصار من مسلسل ظلم المصطبة



إياد نصار من ظلم المصطبة