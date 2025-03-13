 نور علي تواجه حالة من الرفض في مسلسل ما اختلفنا 2

مفاجأة ليست في الحسبان

نور علي من مسلسل ما اختلفنا - الصورة من المركز الإعلامي للمسلسل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 مارس 2025 11:49 صباحاً - قبل انقضاء شهر العسل تكتشف نور علي أنها متزوجة من راضي صاحب أكبر جملة "لا" سمعتها في حياتها، فهو لا يتوقف عن الرد دائماً بكلمة "لا" كلما طلبت منه أو سألته عن شيء، حتى يصيبها الملل وخيبة الأمل، قبل أن تتحول حياة راضي إلى النقيض ضمن أحداث الاسكتش الكوميدي "لا لا أي أي" من تأليف حسام قصي شراباتي، وبطولة نور علي، شادي الصفدي، سلمى المصري وطلال مارديني، ويُعرض ضمن الجزء الثاني من مسلسل ما اختلفنا.لم تكتمل سعادة نور علي بشهر العسل بعد اكتشافها لنبرة الاعتراض المستمرة من زوجها راضي (شادي الصفدي)، فهو دائماً ما يرد عليها بـ "لا لا لا" لتصبح كلمة معتادة لديه أي لازمة لديه، فعندما تطلب إفطاراً من الفندق عبارة عن قهوة وكرواسون يرفض لكونه ليس صحياً، وفي الطريق تبحث عن أغنية تسمعها لعمرو دياب أو أحمد سعد، يرفض ويسمعها عبد الحليم حافظ وعازار حبيب.وعندما تطلب منه المرور بحمص ليأكلا حلاوة حمصية يرفض ويقول لها حماة أفضل في الشعبيات، حتى عندما تريد الإنجاب يقول لها ال (لا) الشهيرة لأنه ليس مستعداً الآن. ودائماً مع كل رد يجد راضي المبرر للرفض.

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نقطة تحول

مسلسل ما اختلفنا

وتكون نقطة التحول في حياة راضي وبالتالي حياة نور، عندما يتم إلقاء القبض عليه برفقة صديقه في المقهى، وفي قسم الشرطة يبدي شعوره بالندم على كل كلمة "لا" قالها في حياته، فيخرج من هناك ويذهب إلى نور لتفاجأ به يقابل كل أسئلتها وطلباتها بنعم و"أي" فقط، ويفاجئها بموافقته على الإنجاب، فتطير من السعادة.مسلسل ما اختلفنا يتم عرضه في إطار من الكوميديا السوداء في حلقات منفصلة وبكل حلقة اسكتشات، يقوم بتأليف وبطولة كل اسكتش منها مؤلف وأبطال مختلفين، ليضم المسلسل عدداً كبيراً من النجوم.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».