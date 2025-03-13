 أول ظهور لـ عمرو مصطفى ومحمد حماقي بعد أزمتهما الصحية 

عمرو مصطفى ومحمد حماقي برفقة نجوم الفن والغناء في منزل أيمن بهجت قمر

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 مارس 2025 11:49 صباحاً - شهدت الساحة الفنية في مصر تعرض أكثر من نجم لأزمة صحية أبرزهماالذي تعرض للإصابة بمرض السرطان ولكن سرعان ما طمأن جمهوره على حالته الصحية بعد خضوعه للعلاج، وكذلك الفنانالذي استدعت حالته الصحية دخوله لأحد المستشفيات لإجراء عملية جراحية بسيطة.ولكن ظهر الثنائي "مصطفى" و "حماقي" مجدداً في الساعات القليلة الماضية، برفقة مجموعة من نجوم الفن والغناء، في منزل الشاعر أيمن بهجت قمر الذي قام بدعوتهما لمنزله من أجل تناول وجبة الإفطار، ووثق الأخير هذه اللحظة، بصورة نشرها عبر صفحته على "انستغرام"، معلقاً "والذكريات الحلوة تكتر".

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تعاون جديد بين منة شلبي وأيمن بهجت قمر

وكشف المؤلف والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، منذ فترة قريبة عن تعاونه مع النجمة منة شلبي في عمل فني جديد، دون الكشف عن أي تفاصيل خاصة تتعلق به سواء قصته أو النجوم الآخرين المشاركين به.شارك أيمن بهجت قمر محبيه ومتابعيه عبر صفحته على فيسبوك"، صورة تجمعه بالفنانة منة شلبي، إلا أن التعليق الذي أرفقه بالصورة جعل جمهور منة يدخل في حالة من القلق، خاصةً أنه كشف أن الأخيرة قرأت سيناريو العمل الجديد في المستشفى، وجاء في التعليق: "الناس تقرا سيناريو.. في مكتب.. في شركه.. لكن في مستشفى ! جديدة دي.. بس كله يهون عشان خاطر منة".

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