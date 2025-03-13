شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أبو اليزيد يكتب: سعر غناء المطربين في الخيم الرمضانية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في 2001 حدد الفنانون وأقصد بالفنانين المطربين والمطربات، أسعارهم لخيام رمضان سواء غنوا أو لم يغنوا، وسواء طلبهم أصحاب الخيام أو لم يطلبوهم.. فالمهم أن يكون السعر معلنا، وهو سعر لا يتنازل عنه المطرب مهما كانت الظروف، لأنه يرى أن تحديد سعره هو أمر يتصل بكرامته أولا، وبتقديره لفنه ثانيا.

وفى تحقيق قديم نُشر في مجلة كلام الناس، تم فيه الحصول من أصحاب الخيام والمتعهدين على الأرقام الدقيقة وقتها لكل مطرب ومطربة، وهى أسعار الغناء في الخيام في رمضان، وهى تختلف عن أسعار الحفلات وتختلف عن أسعار الأفراح.. فهذه وتلك لها اتفاقات خاصة.. والمهم هنا الآن هو أن نقرأ أسرار الأسعار في خيام رمضان وقتها.. ونتعجب!!

عمرو دياب.. وهو يتقاضى أعلى أجر، وهو يصل إلى 50 ألف جنيه في السهرة الواحدة.. وقد تقاضى فعلا هذا الأجر في خيام رمضانية من قبل.

محمد فؤاد.. وهو يتقاضى 130 ألف جنيه.. وقد أخذ فعلا هذا المبلغ من قبل في إحدى الخيام الشهيرة في القاهرة، ووقتها كانت المنافسة في ذروتها بين دياب وفؤاد.

راغب علامة.. وهو يتقاضى بالدولار أجرا قدره 25 ألف دولار في السهرة الواحدة، مضافا إليها ثمانية آلاف دولار مقابل الإقامة والتذاكر له وللفرقة المصاحبة.

نوال الزغبي.. وهى أيضا تتقاضى بالعملة الصعبة، وتأخذ 20 ألف دولار في السهرة، ولكن هذا المبلغ يكون شاملا كل شيء.

الفوركاتس.. يتقاضون 17 ألف دولار في السهرة الواحدة، بخلاف الإقامة، حيث يصل عددهم إلى 10 أفراد منهم 4 مطربات وخمسة من أعضاء الفريق، ثم قائد الفرقة.

إليسا.. وتتقاضى 12 ألف دولار لها شخصيا..ثم يضاف إليها أربعة آلاف دولار نظير الإقامة وتذاكر السفر!!

ديانا حداد.. وهى تتقاضى 13 ألف دولار كأجر لها هي فقط..ثم يضاف إلى هذا المبلغ نفقات السفر والإقامة، والتأشيرات، والفرقة المكونة من 14 فردا ثم زوج ديانا حداد نفسه.

أما أجور المطربين والمطربات المصريين الذى يغنون بالمصرى..

هشام عباس.. يتقاضى 30 ألف جنيه في السهرة الواحدة.

إيهاب توفيق.. يأتي بعده مباشرة ويتقاضى 22 ألف جنيه عن كل حفلة في كل خيمة.

خالد عجاج.. ويمثل المركز الثالث في القائمة حيث يتقاضى 21 ألف جنيه.

حكيم.. وهو يأتي في المركز الرابع بمبلغ قدره 20 ألف جنيه.

عامر منيب.. ويأتى في المركز الخامس، حيث يتقاضى 18 أف جنيه عن كل حفل.

على الحجار.. ويحتل المركز السادس برقم 11 ألف جنيه عن كل حفل.

مدحت صالح.. يأتى في المركز السابع، حيث يتقاضى 8 آلاف جنيه عن كل حفل.

محمد محيي.. يأتى في المركز الثامن بأجر قدره 7 آلاف جنيه.

محمد الحلو.. يحتل المركز التاسع بأجر قدره 6 آلاف وخمسمائة جنيه مصري.

شعبان عبد الرحيم.. يقع في المركز العاشر، حيث يتقاضى خمسة آلاف جنيه عن كل حفل.

بهاء سلطان.. ويحتل المركز الحادى عشر بأجر قدره أربعة آلاف جنيه.