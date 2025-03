شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض مسلسل فهد البطل الحلقة 13 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل فهد البطل الحلقة 13، بطولة النجم أحمد العوضي، ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قتاة ON وON دراما وقناة الحياة، ومنصة Watch it الرقمية.

يعرض مسلسل فهد البطل على قناة ON في تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحا، بينما يعرض على on دراما في تمام الساعة 12 صباحا، ويعاد عرضها 12 ظهرا، و4:30 مساء.

ويعرض على قناة الحياة مسلسل فهد البطل الحلقة في تمام الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى 5:00 صباحا، والإعادة الثانية 10:45 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

