مسلسل فهد البطل الحلقة 12.. أحمد العوضي يتسبب في قتل ابن لوسي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 مارس 2025 10:19 صباحاً - شهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل "فهد البطل" العديد من الأحداث المثيرة، حيث بدأت الحلقة بطلب نادر التمساح (حمزة العيلي) ووالده توفيق التمساح (محمود البزاوي) مقابلة فهد (أحمد العوضي) ويتم تكليفه بمهمة خطف ضياء (محمد مهران) ابن فايزة الشبح (لوسي) من مصحة الإدمان، وذلك بعدما اكتشفا انه غدر بابنته آسيا (يارا السكري) وتزوجها عرفي ورفض الاعتراف بالجنين الذي حملت منه.

فهد يشعر بالذنب بسبب تسببه في قتل ضياء

يستطيع فهد خطف ضياء من المصحة بتسهيلات من شخص يعمل بالداخل، وبعدما يتسلم توفيق وابنه نادر، ضياء يُبلغان فهد بالانصراف وبمجرد مغادرته المكان، يقتل توفيق، ضياء بالرصاص، وفي نفس الوقت تتصل فايزة الشيخ بفهد تطلب منه مساعدتها في إيجاد ابنها الذي هرب من مصحة الإدمان، ليكتشف فهد أنه خطف ابن فايزة وتسبب في قتله ويشعر بالذنب تجاه ما حدث بل ويحمّل نفسه مسؤولية قتله.

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يعتذر فهد لأخته راوية على صفعها وينصحها بأن تنسى ريكو (عصام السقا) لأنه لن يكون مطمئن عليها إذا وافق على الزواج منه وانه يرغب لها في زيجة أفضل بكثير، وتتوالى الأحداث حيث خطف هاشم (مجدي بدر) طليق كناريا (ميرنا نور الدين) ابنتها هند، وعندما تذهب كناريا إلى طليقها هاشم يؤكد لها أنها إذا أبلغت الشرطة أو فهد سيذبح ابنها ويشترط عليها العودة إلى عصمته حتى ترى ابنتها مرة أخرى.

العناية الإلهية تنقذ وفاء من القتل

وعلى الجانب الآخر في الصعيد، تنقذ العناية الالهية، وفاء (صفاء الطوخي) من مخطط ضرتها عجيبة (صفوة) لقتلها، حيث وضعت عجيبة السم في الشاي الخاص بوفاء، ولكن زوجها العمدة غلاب (أحمد عبد العزيز) يطلب شرب الشاي لتتظاهر عجيبة أنها توترت وأوقعت كوب الشاي على الأرض.

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مسلسل "فهد البطل" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويجسد أحمد العوضي شخصية فهد، الشاب الصعيدي الذي يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره في القاهرة وبدء حياة جديدة؛ يدخل في صراعات لا تنتهي، ويقرر الانتقام من الذين ظلموه.

وتضم قائمة أبطال مسلسل "فهد البطل"، إلى جانب أحمد العوضي، كلاً من: ميرنا نور الدين، أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبدالعظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، محمد صلاح آدم، محمد أبو داوود، مراد فكري صادق.

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