مسلسل سيد الناس الحلقة 13.. الجارحي يهدد اعتماد بعدم التعرض لزوجته

الجارحي يُعيد ابن أخيه إلى المنزل

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تفجرت مفاجأة بالمفتاح الذي حصل عليه عبد الحميد السواح

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 مارس 2025 10:19 صباحاً - توالت الأحداث في الحلثة الثالثة عشر من مسلسل ""، حيث تكتشف نافعة (نشوى مصطفى) خيانة زوجة ابنها وعد () مع زوج ابنتها فاروق الجباس () وذلك بعدما سمعت فاروق يتحدث مع وعد ويطلب منها الذهاب معها الى شقته مثل العادة، وتتعرض نافعة لصدمة كبيرة ولكنها تقرر الكتمان في نفسها ولم تصرح بما كشفته لأحد.استطاع الجارحي أبو العباس () الوصول إلى طارق ابن أخيه (ياسين السقا) الغائب عن المنزل منذ أمس، حيث يكتشف تواجده في المستشفى، وأن ابن عمه عصام () هو السبب في ذلك بعدما اصطحبه معه وجعله يشرب كمية كبيرة من المشروبات الممنوعة والتي تسببت في إصابته بتسمم، ليعيد الجارحي طارق إلى المنزل دون إخبار والده مجدي () ما حدث.يمكنكِ قراءة.. عمرو سعد وأحمد مالك يبحثان عن والدتهما في رمضان 2025وشهدت الحلقة مواجهة بين آمنة () وزوجها الجارحي، حيث كشفت له ما قالته اعتماد () لها بأن زوجها لم يحب أحداً سوى فتحية ()، وتذكر آمنة الجارحي بأنه قال اسم فتحية أكثر من مرة وهو نائم، ليؤكد لها أنها ماتت من 20 سنة وأنه الذي قتلها، لتطلب آمنة منه أن يحبها مثلما أحب فتحية ليرد عليها بأنه يحبها ولم يحب أحداً بقدر ما يحبها.يخرج الجارحي إلى اعتماد ويهددها بعدم التعرض إلى زوجته آمنة بأي كلام أو تصرف مرة أخرى، لأنه وقتها سيظهر الوجه الثاني الذي أخفاه عنها طوال السنوات الماضية احتراماً لوالده الراحل، وفي اتجاه آخر تقرر آمنة الإيقاع بين ابنها مجدي (أحمد فهيم) والجارحي بعد أن رأت أن علاقتهما على ما يرام، ولذلك أخبرت مجدي أن ابنته حنين كانت في غرفة ادهم ابن الجارحي () وحضنته.

وخلال الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "سيد الناس" تفجرت مفاجأة كبيرة ألا وهي أن المفتاح الذي حصل عليه عبد الحميد السواح (كمال أبو رية) من الجارحي ليس مفتاح خزنة البنك المتواجد فيها الألماس، ليعود إلى الجارحي ويهدده بأن يحضر مفتاح الخزنة أو يعيد الـ 7 مليون دولار مرة أخرى، وقبل نهاية الحلقة يصل الجباس إلى مزرعة الجارحية التي تختبىء فيها فتحية ويجد السجان (سليمان عيد) الذي يعرفه جيداً.

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"سيد الناس" تدور أحداثه حول شخصية الجارحي أبوالعباس، يلعب دوره عمرو سعد، وهو شاب من منطقة السبتية في القاهرة، يُلقّب بـ"سيد الناس"، يدخل السجن بدلاً عن والده، ويخرج ليجد كلّ عائلته مترقبة لوفاة والده من أجل توزيع الميراث، وفي الوقت نفسه يحاول الكشف عن السر الذي أخفاه عنه والده طوال 20 سنة؛ مما يجعله يبحث عن الحقيقة وسط نزاعات كبيرة، كما يحمل على عاتقه إرثاً ثقيلاً يسعى للحفاظ عليه.

مسلسل "سيد الناس" يأتي من بطولة: عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، خالد الصاوي، إنجي المقدم، نشوى مصطفى، منة فضالي، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبدالجواد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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