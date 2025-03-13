شكرا لقرائتكم خبر عن دينا فؤاد: سعيدة بالتعاون مع مصطفى شعبان بعد 15 عاما من مسلسل العار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة دينا فؤاد إنها سعيدة جدا بالعمل مجددا مع النجم مصطفى شعبان فى حكيم باشا، خصوصا أن هذا التعاون يأتى بعد غياب دام 15 عاما منذ نجاحنا سويا فى مسلسل «العار»، لكن التعاون بمسلسل حكيم باشا هذا العام يختلف لأننى كنت صغيرة وقت تصوير العار.

وأضافت دينا لـ ”الخليج 365” أنها أصبحت أكثر نضجا فنيا حاليا، لكن بالنسبة لمصطفى شعبان ما زال محافظا على خفة ظله وروحه الحلوة ولم يتغير على المستوى الشخصى، ويحتوى الجميع داخل العمل ويتعامل على أننا أسرة واحدة، والعمل مع مصطفى شعبان يحمل دائما طابعا خاصا، فهناك حالة من من التفاهم والاحترام المتبادل بيننا.

مواعيد عرض مسلسل حكيم باشا

يعرض مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، على قناة cbc في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 12:15 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 3 مساء، كما سيعرض على قناة الحياة في تمام الساعة 9:30 مساء، على أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:30 صباحا، والإعادة الثالثة 1:15 مساء.

قصة مسلسل حكيم باشا

تدور أحداث مسلسل حكيم باشا في إطار صعيدي، حيث حكيم الذى يتولى تجارة عمه في الآثار، ولكن سرعان ما تشتعل نيران الغيرة وتبدأ المؤامرات من جانب أولاد العم بسبب الثروة ويشعل الطمع والحقد والغيرة نيران النهاية في عائلة الباشا وكبيرها حكيم.

أبطال مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، أحمد بسيم، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

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