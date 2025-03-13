شكرا لقرائتكم خبر عن قصة مسلسل ظلم المصطبة قبل عرضه فى النصف الثانى من رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينطلق عرض مسلسل ظلم المصطبة بطولة اياد نصار وريهام عبد الغفور وفتحى عبد الوهاب، بدءًا من يوم الأحد المقبل الموافق 16 رمضان ضمن مسلسلات رمضان 2025 على قناتى DMC والحياة، حيث يدخل العمل المنافسات معتمداً على دراما اجتماعية مليئة بالصراعات والقصص الإنسانية.

مسلسل ظلم المصطبة يعرض يوم الأحد المقبل على قناة DMC الساعة 12.45 صباحاً، والاعادة الساعة 12 ظهراً والساعة 6.15 صباحاً، ويعرض على قناة الحياة الساعة 8.15 مساء والاعادة الساعة 1.15 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة Watch it.



مسلسل ظلم المصطبة

تدور أحداث مسلسل ظلم المصطبة حول عدد من القضايا الاجتماعية في الأرياف وتحديداً مدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، حيث يلقي العمل الضوء على التقاليد العرفية التي تسيطر على المجتمع الريفي، وكيف يمكن لتلك القوانين غير العادلة أن تؤدي إلى تعقيد حياة الأفراد، وتدمير العلاقات بينهم، وذلك خلال قصص وحكايات إنسانية ورومانسية مشوقة.

ويخوض أبطال مسلسل ظلم المصطبة رحلة مليئة بالقصص والحكايات في أجواء الأرياف وتحديداً بمدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، للكشف عن العديد من العادات والتقاليد الخاطئة التي يسير بها الأهالى وتكون هي الفيصل بين الناس في العديد من الأمور، وذلك عبر حكاية 3 شخصيات هم حسن وربيعة وحمادة كشرى، وذلك في إطار اجتماعى وإنسانى لا يخلو من الصراعات.



ظلم المصطبة

مسلسل ظلم المصطبة ينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ومن تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هانى خليفة ومحمد على، وإنتاج شركة united studios، وبطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، جهاد حسام الدين، فاتن سعيد وعدد آخر من الفنانين وضيفىّ الشرف دياب وأحمد فهيم.

ويجمع المسلسل إياد نصار، وريهام عبد الغفور، مجدداً في الدراما بعدما تعاونا سابقاً في مسلسلات "حارة اليهود" إخراج ماندو العدل عام 2015، و"أفراح القبة" إخراج محمد ياسين عام 2018 وكذلك "وش وضهر" العام قبل الماضى.

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