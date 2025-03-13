شكرا لقرائتكم خبر عن قصة مسلسل عايشة دور قبل انطلاق عرضه الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

ينطلق عرض مسلسل عايشة الدور للنجمة دنيا سمير غانم بدءَا من يوم الأحد المقبل 16 رمضان، حيث يدخل كواحد من أبرز أعمال النصف الثاني من شهر رمضان 2025 وتعود به دنيا سمير غانم إلى منافسات رمضان بعد غيابها العام الماضي، متسلحة بالكوميديا التي اعتادت على تقديمها.

مسلسل عايشة الدور يعرض حصرياً على قناة ON خلال النصف الثانى من شهر رمضان 2025 في تمام الساعة 6.5 مساء، والإعادة2.45 صباحاً والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن مع منصة watch it الرقمية.

قصة مسلسل عايشة الدور

مسلسل عايشة الدور تدور قصته حول عايشة سيدة مطلقة وهى أم لبنت مراهقة وطفل، تتسم بالجدعنة وخدمة كل من حولها ولكنها يائسة منسية من الجميع تجد فرصة للحياة من جديد عندما تدخل الجامعة بدلا من بنت أختها، فتعيش عايشة حياة مزدوجة بين أم مثالية مُضحية.. وشابة مرحة منطلقة فى الحياة مع شباب الجامعة فتتغير حياتها 180 درجة.



مسلسل عايشة الدور

مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، سماء إبراهيم، عمر الشناوى، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال ونانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.

جت سليمة آخر أعمال دنيا سمير غانم

دنيا سمير غانم قدمت آخر أعمالها مسلسل "جت سليمة" من 15 حلقة، وشارك في بطولته محمد سلام، خالد الصاوى، سلوى خطاب، هالة فاخر، مايان السيد، رحاب الجمل، إيمان السيد، سامى مغاورى، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت، سلوى عثمان وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى.

وفى سياق آخر انتهت دنيا سمير غانم من تصوير فيلمها الجديد "روكى الغلابة" المقرر عرضه فى موسم عيد الفطر السينمائي 2025، ويشارك في بطولة الفيلم محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، والعمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي.



عايشة الدور

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