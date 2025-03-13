شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة فى كواليس تسجيل أغنية مع الشاعر عليم والملحن إسلام رفعت.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون المطربة أصالة مع الشاعر عليم، فى أغنية جديدة لم يستقر على اسمها حتى الآن ضمن ألبومها الجديد، وهى من ألحان إسلام رفعت، وتوزيع الموسيقى يوسف حسين، وهندسة صوت ماهر صلاح، ومن المقرر أن يتم طرح الأيام المقبلة على جميع منصات سوشيال ميديا.



أصالة و الشاعر عليم

وطرحت الفنانة أصالة نصري مؤخرا أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "بعض الأحيان" على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الأمير فيصل بن تركي بن ناصر، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع زيد نديم، وميكس وماستر جاسم محمد.



أصالة وإسلام رفعت

وقدمت النجمة أصالة رمضان الماضى تتر مسلسل مليحة، بعنوان "أصحاب الأرض"، مصحوبا بالفلكور الفلسطيني، وكليب الأغنية من ألحان حسين نازك، وتوزيع أحمد ضياء، وميكس ماستر أسامة الهندى، فكرة وإخراج عادل رضوان.



أصالة

كما طرحت أصالة أغنيتها "جنة الحب" عبر يوتيوب وبعض المنصات الإلكترونية الغنائية، الأيام الماضية وهي من كلمات د. ذياب بن غانم المزروعي، ألحان فايز السعيد، توزيع الموسيقى نور هاشم.