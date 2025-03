شكرا لقرائتكم خبر عن بيدرو باسكال: الموسم الثانى من The Last Of Us "مفجع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذّر بيدرو باسكال منتظرى الموسم الثانى مسلسل الدراما والحركة The Last Of Us الذى سيعرض الشهر المقبل على منصة HBO ، حيث أكد أن الفصل الأخير "مُفجعٌ".

وفي تحذيرٍ للجماهير، قال باسكال إن الموسم الثاني مسلسل The Last Of Us "مُفجعٌ والقائمين على المسلسل بـ مريضون نفسيا".

وتتبع سلسلة The Last of Us وفيها يلعب النجم بيدرو باسكال فى المسلسل شخصية "Joel"، أثناء سفره عبر الولايات المتحدة بسبب مرض مميت يُدعى فطر كورديسيبس، وكان يسافر مع فتاة صغيرة تدعى إيلى، تلعب دورها بيلا رامزى، والتي تلعب دورًا مهمًا في إيجاد علاج لطاعون الزومبي الذي دمر المجتمع.

بالإضافة إلى باسكال ورامسي، يشمل طاقم العمل جابرييل لونا في دور تومي شقيق جويل. ميرل داندريدج في دور مارلين، زعيم جماعة المتمردين "The Fireflies"، نيكو باركر في دور سارة ابنة جويل، وموراي بارتليت بدور فرانك، نيك أوفرمان في دور بيل، جيفري بيرس في دور بيري، وآنا تورف في دور تيس. كما سيظهر الممثلان الصوتيان تروي بيكر وآشلي جونسون ، اللذان لعبتا دور جويل وإيلي في ألعاب الفيديو ، في أدوار غير معلنة.