شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل أثينا الحلقة 12.. الكشف عن عمل نادين فى الجامعة بشهادة مزورة والان مع تفاصيل الخبر

شهد مسلسل أثينا في الحلقة 12 الكشف عن عمل نادين "ريهام حجاج" في الجامعة بشهادة مزورة، لتؤكد ريهام حجاج لسوسن بدر أنها أرادت أن تكون في الجامعة لتكتشف حقيقة أثينا.

مسلسل أثينا دراما نفسية يتناول تأثير تطور التكنولوجيا على المجتمع خاصة جيل الشباب، كما أنه يتناول كيف يمكن أن نتعرض لنوع من أنواع التلاعب، سواء كان بشريا أو غير بشري، وكيف يمكن لهذا التطور أن يؤذينا كبشر، فكلمة "أثينا" ترمز لفكرة العدالة، وتجسد البطلة ريهام حجاج شخصية مراسلة صحفية، فالعالم يبدو لنا وكأنه في منتهى القسوة، فالمسلسل يتحدث بشكل عام عن فكرة العدل.

مسلسل أثينا يتكون من 15 حلقة بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، على السبع، جنا الأشقر، جايدا منصور، دونا إمام، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

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