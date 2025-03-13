شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 12.. مواجهة جديدة بين آسر ياسين ومي عز الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يذهب محمد عزت (آسر ياسين) خلال أحداث مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 12، إلى منطقة اللبيني ليقل والدته إلى خطوبة نهى ابنة خاله (سارة عبّد الرحمن)، وأثناء مشاهدتها لحفل الخطبة من البلكونة، ترى ميار (مي عز الدين) عزت فتقوم مسرعة بالنزول إليه.

تقوم ميار مسرعة بركوب سيارة محمد رغم رفضه الشديد دون معرفتها السبب، وبعد خروجهما من المنطقة التي تسكن بها، تحدث مواجهة قوية بينهما، عندما يخبرها بعلمه أنها مطلقة 3 مرات من أسعد (دياب) وكانت تبحث عن مجرد محلل لها حتى تعود إليه، ولكن ميار تتأثر بحديثه وتحاول الاعتذار منه عما حدث، وتخبره أن ذلك حدث في البداية فقط وإنما مشاعرها تجاهه حقيقية، وأنها تحبه ولا تشعر بالأمان سوى معه، وأنها لا تريد العودة إلى أسعد.

كما شهدت الحلقة احتفال نهى (سارة عبد الرحمن) بحفل خطبتها على إسماعيل (أحمد خالد صالح)، وذلك بعد تركه عاليا (تقى صلاح)، ويقوم إسماعيل بإقامة حفل الخطوبة أمام منزل لعاليا لإغاظتها، ويظهر وهو ينظر لها في البلكونة وهو يرقص مع نهى، فضلا عن قيام شناوي (أشرف عبد الباقي) بتعريف مهجة (عايدة رياض) على شقيقته (سماء إبراهيم).

يعرض مسلسل قلبي ومفتاحه يوميا في النصف الأول من رمضان على قناة on في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة 8 صباحا، بينما يعرض على شاشة قناة on دراما في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة الساعة 6 صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية .

مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين، ومي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم،، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم من الفنانين، تأليف تامر محسن ومها الوزير، مخرج وحدة ثانية وائل فرج، إخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

ويناقش مسلسل قلبي ومفتاحه فكرة "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية محمد عزت سائق الأوبر الذي يبلغ من العمر 40 عاما، ولم يتزوج بسبب والدته التي ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقي ميار يشعر بانجذاب شديد نحوها، أما ميار فهي مطلقة ثلاث مرات من أسعد، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب في عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج مما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع.



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مسلسل قلبي ومفتاحه



مسلسل قلبي ومفتاحه