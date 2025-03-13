أهالى شبرا يستقبلون سعد الصغير بالمزمار البلدى

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استقبل أهالي شبرا النجم سعد الصغير وسط فرحة كبيرة بالمزمار والطبل البلدى، وذلك بعد خروجه من محبسه والإفراج عنه.



أهالى شبرا يستقبلون سعد الصغير بالمزمار

وأكد النجم سعد الصغير فى تصريحات لـ"الخليج 365" أنه خلال أيام يطرح عدة أغانى ويعود لممارسة نشاطه الفني، بالإضافة إلى دخوله مجال السينما بفيلم جديد.

وأضاف سعد الصغير: "أم أولادي تعبت معايا ومستعد أعمل أى شيء علشانها، ومقدرش على فراقها وتستحق التكريم لسنوات كثيرة، ووقفت جانبي كثيرا".

وأكد النجم سعد الصغير، فى أول تصريح له، لـ"الخليج 365"، عقب خروجه من محبسه بعد 6 شهور قضاها بسبب تهمة حيازة مخدرات: "الحمد لله فرحان بوجود إخواتى معايا، بحبكم ويا رب ما يحرمنى منكم وانتظروا شغلى الجديد، هرجع أركز فى شغلى وأقدم أحسن ما عندى لجمهورى".

وأضاف سعد الصغير: "الحمد لله خرجت من المحنة التى كنت فيها، وأشكر جمهورى الذى كان معى دائما، وراضى بكل شيء مكتوب لى".

وخرج سعد الصغير من قسم النزهة منذ قليل، بعد أن قضت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة بالعباسية، قبول الاستئناف المقدم منه على حكم سجنه 3 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة داخل مطار القاهرة الجوى، وتخفيف الحكم لمدة 6 أشهر.

وكان قد ألقى القبض على سعد الصغير، بمطار القاهرة فى 10 سبتمبر الماضى أثناء عودته من إحدى الحفلات بالخارج، وفى 17 سبتمبر الماضى بعد انتهاء التحقيقات أحالت النيابة العامة سعد الصغير للمحاكمة الجنائية، أنكر سعد الصغير أمام المحكمة حيازته للمواد المخدرة، وأنه لا يشرب حتى السجائر، وأنه يتناول الترامادول بناء على توصية طبيب، وقال للمحكمة إنه لم يعلم أن السجائر تحتوى على زيوت مخدرة.

وفى 25 نوفمبر الماضى عاقبت محكمة الجنايات سعد الصغير بالسجن 3 سنوات، واستأنف سعد الصغير على الحكم خلال المدة القانونية والمقدرة بـ40 يوما، وقضت محكمة الجنايات المستأنفة بتخفيف العقوبة من 3 سنوات لـ6 أشهر.