شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 12.. شروق تخون أسعد مع أحد رجاله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 12، خيانة شروق (جنا صلاح) لأسعد (دياب) مع أحد رجاله يدعى بكار، وأثناء تواجدهما في شقتها تفاجأت بمجىء أسعد مما أصدمها، وحاولت إقناعه أن تأخرها في فتح باب الشقة بسبب نومها.

كما يدور حديث بين شروق وأسعد حول حديثها مع ميار (مي عز الدين) عن زواجهما، ويعطيها ورقة طلاقها، بينما يخبرها أنه سيقوم بعد هدوء الأوضاع بردها إلى عصمته مرة أخرى، وتمثل انزعاجها حتى يغادر سريعا.

كما شهدت الحلقة معرفة ميار (مي عز الدين) بالفيديو الذي صوره إسماعيل (أحمد خالد صالح) لمحمد (آسر ياسين) مع إحدى الفتيات عندما كان فى شقته وقام بإعطائه مخدرا، وذلك أثناء حديثها مع عاليا (تقى حسام)، لتعرف منها ذلك وتصدم بشدة، كما تخبرها عاليا بترك إسماعيل لها ومعايرتها بترك والدتها لها.

وبدأت الحلقة 12 بمحاولة ميار (مي عز الدين) التواصل مع محمد (آسر ياسين) دون رد منه، وذلك بعدما عرف أنها مطلقة 3 مرات من أسعد (دياب) وأنها كانت تبحث عن محلل، وظن أنها لم تريده إلا لهذا السبب، بالإضافة إلى تكليف أسعد شناوي بمتابعة العمل والمعرض بدلا عنه، وبالفعل يستلم شناوي المعرض لمساعدة ابنته نهى.

يعرض مسلسل قلبي ومفتاحه يوميا في النصف الأول من رمضان على قناة on في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة 8 صباحا، بينما يعرض على شاشة قناة on دراما في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة الساعة 6 صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية .

مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين، ومي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم،، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم من الفنانين، تأليف تامر محسن ومها الوزير، مخرج وحدة ثانية وائل فرج، إخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

ويناقش مسلسل قلبي ومفتاحه فكرة "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية محمد عزت سائق الأوبر الذي يبلغ من العمر 40 عاما، ولم يتزوج بسبب والدته التي ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقي ميار يشعر بانجذاب شديد نحوها، أما ميار فهي مطلقة ثلاث مرات من أسعد، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب في عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج مما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع.



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مسلسل قلبي ومفتاحه