شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فهد البطل الحلقة 12.. توفيق التمساح يسند مهمة خطف لفهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ12 من مسلسل فهد البطل أحداثا مختلفة ومميزة، بعدما أوكل توفيق التمساح مهمة لفهد تتمثل فى ذهابه إلى ضياء نجل فايزة الشبح وخطفه، وهو ما دفع العوضى (فهد) لطلب 100 ألف جنيه نظير تلك المهمة.

وكانت الحلقة الـ 11 من مسلسل فهد البطل، الذي يعرض ضمن موسم رمضان 2025، شهدت دخول عصام السقا للسجن ببلاغ من طليقته بتهمة خطف ابنها، ثم أخبر الضابط بأنه يرغب فى رفع قضية زنا عليها ومعه شهود بعدما دخل عليها من قبل ووجد رجلا معها، لتتنازل بعدها عن ابنها وتطالبه بعدم التعرض لها من جديد، ثم خرج عصام السقا "ريكو" من السجن، وطالب فهد بالزواج من شقيقته، إلا أن فهد صرخ في وجهه ورفض هذا الأمر حتى دخلت كارولين عزمي "راوية" وتفاجأت من رفضه وصرخت فيه ليضربها وتنتهى الحلقة.

وواصلت الحلقة الـ 11 من مسلسل فهد البطل إثارتها بعدما شهدت إطلاق الرصاص على العوضي "فهد" من قبل شخص على موتوسيكل، ليدخل المستشفى، ثم يكتشفون أن الرصاصة كانت فى كتفه فقط.

واستكملت الحلقة الـ 11 من مسلسل فهد البطل إثارتها بعدما علم أحمد عبد العزيز "غلاب" بأن وفاء زوجته "صفاء الطوخي" كادت فضح سره وإخبار ابنها بأن له أشقاء وأنه ليس ابن غلاب. ودخل عليهما بعدما سمع أن هناك سرا سيقال، ثم أخذها ليريها جثة شرشابى ويخبرها بأنه قتله انتقاماً لثأره الذى لم ينساه مطلقاً لشقيقه حماد.

وشهدت الحلقة الـ 11 من مسلسل فهد البطل معرفة محمود البزاوي "توفيق التمساح" بما حصل لابنته وأنها تقوم بإجراء عملية إجهاض، بعدما ذهب للمستشفى التى تقوم فيها بالعملية ويخبره الدكتور بأنهم استطاعوا الحفاظ على الجنين.

وبدأت الحلقة الـ 11 من مسلسل فهد البطل من خلال طرد توفيق التمساح "البزاوي" لـ فهد البطل "العوضي" وإخباره بأنه لم يعد بحاجة لعمله منذ فعلته مع "غلاب" أحمد عبد العزيز حينما تشاجر معه.

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