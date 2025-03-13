شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الشرنقة الحلقة 14.. نضارة أحمد داوود تسجل للشرطة اعترافات الروسي بكل جرائمه والان مع تفاصيل الخبر

استخدم حازم "أحمد داوود"، النظارة الشمسية التي أعطاه له المقدم عمر "على الطيب" لتسجيل صوت وصورة للروسي "أيمن الشيوي" حتى يكون معروف للشرطة، واستغل حازم اكتشافه لشخصية الروسي بتسجيل اعتراف كامل له عن جرائمه بالنضارة الشمسية، خلال الحلقة الرابعة عشر من مسلسل الشرنقة، المعروض على منصة Watch it الرقمية.

وفوجئ الضابط عمر "علي الطيب" خلال فتح تسجيل النضارة التي يرتديها حازم ليشاهد اعترافات الروسي "أيمن الشيوي" ويفاجئ أنه الدكتور يوسف بدوي الذي يحضر معه رسالة الماجستير.

وكانت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل الشرنقة، شهدت تفقد الروسي "أيمن الشيوي"، لمعمل تصنيع المخدر الجديد، حيث طلب معرفة ما وصل إليه الصيادلة من معدلات إنتاج المخدر.

وكشف الصيادلة له عن كميات تم إنتاجها، حيث كشف لهم أن الكمية قليلة مقارنة بالمطلوب، ودخل عدد من الصيادلة، الذين استعانت بهم عصابة الروسي، من أجل صناعة المخدرات، في سلسلة من النقاشات، حيث فكر أحدهم في إشعال المكان والهروب منه، إلا أن آخر حاول منعه.

وأظهر المشهد، تجمع عدد كبير من الصيادلة من أجل إتمام صناعة كميات هائلة من المخدر "الجديد" قبل الدفع به في السوق.

وقتل الروسي قتل أحد الصيادلة، بعد أن دار جدال بينهما، حول الكميات المطلوب إنتاجها من المخدر، حيث طلب الروسي زيادة في الإنتاج، بينما أكد له الصيدلي، أن الكمية التي تم إنتاجها مناسبة، فقتله على الفور.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025

