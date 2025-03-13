شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جودر 2 الحلقة 12.. جوهرة تعيد اتفاقها مع شواهى والان مع تفاصيل الخبر

شهد مسلسل جودر 2 الحلقة 12 قيام شواهي "نور" بإعادة اتفاقها مع جوهرة "تارا عماد"، وذلك للوصول للكنوز الحقيقية.

وشهدت الحلقة قيام شواهي تعذيب الشيخ عبد الأحد وجلده، وذلك للبحث عن مكان الكنوز الحقيقية، وذلك بعدما فشلت في تفعيل كنوز الشمردل الأربعة، وذلك بعدما سرقتها من الشيخ عبد الأحد، حيث اكتشفت أنها نسخ مقلدة وليست حقيقية.

وشهدت الحلقة الكشف عن حمل شهرزاد "ياسمين رئيس" حيث استدعى شهريار "ياسر جلال"، الطبيب عجيب للكشف عليها، ليكتشف أنها حامل، وهو ما أسعد قلب شهريار وجعله يمنعها من الحركة ولكن بشرط أن تكمل حدوتة جودر.

يعرض مسلسل جودر 2 ، بطولة النجم ياسر جلال، ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة DMC و DMC دراما ومنصة Watch it الرقمية.

يعرض مسلسل جودر 2 على قناة dmc الساعة 12:15 بعد منتصف الليل والإعادة 6.15 صباحا و 12 ظهرا، ويعرض على قناة DMC دراما الساعة 9 مساء، والإعادة الأولى 3 صباحا، والإعادة 4 صباحا، بالتزامن مع عرضه على Watch it.

ويحكى مسلسل جودر 2 قصة "جودر الصياد" التي كانت بين قصص "ألف ليلة وليلة" وتروى عن جودر ابن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، ويعدّ جودر من الشخصيات الأكثر شهرة في حكايات "ألف ليلة وليلة" حيث تظهر في أكثر من ليلة، وأحداث "حكاية جودر الصياد" تستمر من الليلة 608 إلى الليلة 633، والشخصية لم يتناولها أي عمل فني ناقش قصص ألف ليلة وليلة من قبل.

مسلسل جودر 2 بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري وعرض الجزء الأول في رمضان 2024.

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