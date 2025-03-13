مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 12.. طرد ياسمين عبد العزيز من الفيلا

رقية تكرر طلبها بطرد ليل من الفيلا

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إجلال تهدد ليل بالسجن والأخيرة تغادر الفيلا

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مسلسل "وتقابل حبيب

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 مارس 2025 01:23 صباحاً - أحداثٌ مثيرة ومشوقة شهدتها الحلقة الثانية عشرة من مسلسل "" التي بدأت بمشادة بين فرح () ورقية العسكري () في شركة أبو العزم، وبمجرد رؤية رقية لفرح استشاطت غضباً من وجودها ولكن فارس () حضر وأنهى الأمر، بعدما أخبر رقية أن فرح أصبحت مديرة مكتبه في الشركة.تبدي رقية غضبها لزوجها يوسف (خالد سليم) من تصرف فارس وتخبره بأنه إذا قام بتعيين فرح في الشركة سيكون تحدِ لها شخصياً، وبعد ذلك تتحدث رقية مع إجلال () وتجدد طلبها بطرد ليل () من الفيلا، من أجل أن تعيش هي مكانها، وتقترح على إجلال نقل ليل إلى استراحة الفيلا.يمكنكِ قراءة.. إنجي كيوان تقع في حب كريم فهمي وعمرو سعد من طرف واحد في رمضان 2025ترضخ إجلال لطلب رقية رغمًا عنها وتقرر تجهيز الاستراحة لنقل ليل إليها، ولكن رقية لم تستطع الانتظار وفاجأتها رقية بتواجدها في الفيلا وتبلغ ليل بأنها أصبحت تخصها، وذلك سيكون أول رد على صفعتها لها وتطردها، لتدخل إجلال لتهدئة ليل، وتخبرها أن عبد العزيز يريد ابنه يعيش بجانبه بدلاً من إقامته في منزل زوجته، وتبلغها بأنها ستعيش مع بناتها في استراحة الفيلا وأن يوسف على علم بذلك.تتواصل الأحداث في إثارتها، وتخبر ليل، إجلال بأنها اذا غادرت الفيلا لن تعيش في الاستراحة وانما ستذهب إلى منزل والدتها وستصطحب بناتها معها، لتهددها إجلال أنها إذا أخذت حفيدتيها معها، لن تعيش في سلام حتى لو اضطرت لإدخالها السجن، فيما تتدخل حنان سليمان والدة ليل وتقنعها بأن ترضخ لهم وتقيم في الاستراحة وذلك خوفًا من تنفيذ إجلال تهديدها وسجنها.تحتفل رقية العسكري بحصولها على الفيلا وطرد ليل منها، ونومها في سريرها، وفي نفس الوقت تكافئ زوجها يوسف بإيداع مبلغ بقيمة 4 ملايين دولار في حسابه من أجل الصفقات الجديدة الخاصة بالشركة، وفي نفس الوقت يذهب فارس (كريم فهمي) إلى ليل ويعتذر لها عن تصرف عائلته ويخبرها أنه سيكون بجانبها ويدعمها حتى لو وصل الأمر لمعاداة عائلته.إقرئي أيضاً.. رمضان 2025.. إشادة الجمهور بأداء نيكول سابا بمسلسل وتقابل حبيببطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبوباشا، إنجي كيوان، أحمد عبد الله، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».