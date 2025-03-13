كندة علوش: بتعلم من ابنتي وأمي مثلي الأعلى

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 مارس 2025 01:23 صباحاً - كشفت الفنانة كندة علوش، عن علاقتها بابنتها حياة عمرو يوسف، موضحة أنها تأثرت بصفات شخصيتها ومنها إصرارها ورغبتها في إنهاء أعمالها بأبهى صورة، وعن الشخصية الملهمة في حياتها اختارت كندة والدتها والفنانة السورية منى واصف.

وقالت علوش في تصريحات لـ«عرب وود»: ابنتي حياة عمرها 6 سنوات دلوقتي، وأنا تأثرت بيها وبتعلم منها، هي عندها إصرار، بتكون عايزة تعمل كل حاجة بأحسن شكل، وأنا بشتغل بفكر فيها وبحاول أقلدها.

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وعن الشخصيات الملهمة في حياتها أكدت كندة علوش أن والدتها هي المرأة الملهمة في حياتها، وقالت: أمي ربنا يخليها يا رب شخصيتها مميزة جدا، صبورة وبتستحمل، أم كما قال الكتاب.

تابعت: هناك أيضا الفنانة السورية الكبيرة منى واصف، أنا بعشقها على كل المستويات وبعتبرها مثل أعلى ونموذج للإنسانة المخلصة اللى بتحب شغلها المتواضعة البسيطة، انسانة رائعة.

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يذكر أن كندة علوش أعلنت عن انتهاء تصوير مسلسل "إخواتي" اليوم الأربعاء 12 مارس، داخل أحد مواقع التصوير الداخلي، وذلك عبر منشور كتبته على صفحتها الرسمية بموقع إنستغرام.

وحرصت كندة علوش على نشر عدد من الصور التي التقطتها برفقة زملائها وفريق العمل، ومنهم نيللي كريم، روبي، جيهان الشماشرجي، المخرج محمد شاكر خضير، والمنتج سعدي جوهر.

كما وجهت علوش في منشورها الشكر لجميع العاملين في المسلسل، الذين ساهموا في نجاحه وخروجه بصورة مشرفة.

مسلسل "إخواتي"

مسلسل "إخواتي" تدور أحداثه في إطار درامي حول حياة ومصير أربع شقيقات بعد وفاة والدهم؛ إذ يضطررن للكفاح في الحياة ومواجهة مصاعبها التي يمررن بها ثم تتوالى الأحداث.

و ينتمي العمل إلى فئة المسلسلات الـ 15 حلقة، وتدور أحداثه حول أربع أخوات هن: «أحلام، ناهد، سهى، نجلاء»؛ حيث تبدأ الأزمات بظهور «نجلاء» وهي متزوجة من «ربيع» الذي يعاملها بمنتهى القسوة، وتعيش معه حياة في غاية التعاسة، وقد قامت بعمل مداخلة تليفونية عبر برنامج تلفزيوني لتفسير الأحلام؛ لتحكي حلمها بأن زوجها «ربيع» قد قُتل، وتتلقى تفسير الحلم بالعمر الطويل لزوجها، وتتفاجأ «نجلاء» بأن حلمها قد تحقق بمقتل زوجها بالفعل، فتستعين بشقيقاتها خوفاً من أن يتم اتهامها بقتله، وكانت «نجلا".

يمكنكم قراءة.. مسلسل إخواتي.. القصة والممثلون ووقت العرض

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