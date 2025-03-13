نصار يبحث عن زوجته وابنته والوزان يكتشف الخيانة.. العتاولة 2 الحلقة 12

إنقاذ ابنة "نصار" ورحلة بحثه عنها وعن "حنة"

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"عيسى الوزان" يكتشف خيانة العتاولة له و"الحاجة شديدة" تُحرض "حنة" ضد "نصار"

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 مارس 2025 01:23 صباحاً - عُرضت مساء اليوم الحلقة الثانية عشرة من مسلسلوالذي تدور أحداثه في إطار من التشويق، ويُشارك ببطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين ومن أبرزهم أحمدالسقا، طارق لطفي، فيفي عبده ، باسم سمرة، زينة.وبدأت أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل "العتاولة 2" من خلال مواجهة أبناء "عزمي" لـ"حنة" والتي تُجسد شخصيتها الفنانة زينة والتفاوض معها بأنهم سيرجعون ابنتها إليها مُقابل ترك منزل رجل الأعمال "عزمي" وتستجيب لطلبهما.وعلى جانب آخر مازال "نصار" والذي يُجسد شخصيته الفنان أحمدالسقا يبحث عن زوجته "حنة" وابنته، ويعترف بمشهد له مع شقيقه "خضر" والذي يٌجسد شخصيته الفنان طارق لطفي بأنه أخطأ في حق زوجته ويسعى لأن تعود ابنته إليه.وعلى جانب آخر بدأ "نصار" بالشك في "عدولة" والتي تُجسد شخصيتها الفنانةبأنها تقف وراء اختفاء ابنته وزوجته "حنة"، وبالفعل يذهب لمواجهتها ولكنها تؤكد بأنها لا تعلم عنهم أي شيء.فيما شهدت أحداث الحلقة 12 من مسلسل "العتاولة 2" عودة "حنة" من جديدة لحارة "العتاولة" ومنزل زوجها "نصار"، إلا أن "الحاجة شديدة" والتي تُجسد شخصيتها الفنانة فيفي عبده تمنعها من ذلك من خلال سرد العديد من الحكايات لها والخاصة بـ"نصار" والتي من خلالها تُغير "حنة" رأيها.وعقب ذلك تُفاجأ بزيارة رجل الأعمال "عزمي" لها ويطلب منها العودة معه مرة أخرى وبأنه عاقب أبناءه وطردهم من المنزل ويوفي بوعده ويدفع ثمن أول مراحل علاج ابنتها.كما خطف "عيسى الوزان" والذي يُجسد شخصيته الفنان باسم سمرة كل من "عاطف، السبتي" لكي يعرف من سرق الآثار منه ولكنه لم يصل معهم لأي شيء، ليُهدد عقب ذلك "البني" بنجله والذي يسرد كل شيء لـ"عيسى الوزان" ويتأكد من خيانة العتاولة له وبأنهم من سرقوا الآثار.

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"جيجي" تكتشف سبب عدم حملها

مسلسل "العتاولة 2"

كما شهدت الحلقة أيضاً اكتشاف "جيجي" لعدم حملها من "خضر" وذلك لوجود مادة داخل جسدها أدت لتدمير جدار الرحم وتتناولها منذ فترة كبيرة، لتتهم "قطة" بأنها هي من وضعت لها تلك المادة داخل مشروب "الشاي" منذ فترة طويلة لتطلب عقب ذلك الطلاق من "خضر" ولكنه يرفض طلبها.وانتهت أحداث الحلقة الـ12 من مسلسل العتاولة 2 بمحاولة أبناء رجل الأعمال "عزمي" قتله إلا أن "حنة" تنقذه في اللحظات الأخيرة، ولكنه يُفارق الحياة نتيجة الصدمة في أبنائه.يُذكر أن أحداث الموسم الثاني من "العتاولة" تدور في إطار من التشويق والإثارة، والمسلسل يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويأتي من بطولة: أحمدالسقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، مي القاضي، ثراء جبيل، هدى الأتربي، ميمي جمال، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبوسريع ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج صادق الصباح.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».