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ميرنا وليد - بيروت - كشف لاعب نادي الزمالك المصري محمود نبيل دونجا عن أمنياته بالإنضمام لنادي الزمالك خلال ظهوره في برنامج "رامز إيلون مصر"، ليعلق الممثل رامز جلال: "كل الأهلاوية تعبينكم كدا يا ابني"، و كان رامز جلال قد سخر من دونجا قائلاً: "دونجا جاي ببنطلون سفرجية".
يُعرض البرنامج يوميًا بعد المغرب على قناة MBC و يستضيف العديد من المشاهير و الرياضيين، بما في ذلك الكابتن حسام حسن، الممثل المصري أحمد العوضي، فيفي عبده، حسام حبيب، محمد عبد الرحمن، و لاعب الأهلي إمام عاشور.
كانت هذه تفاصيل خبر لاعب الزمالك دونجا يواجه تحدياً مثيراً في "رامز إيلون مصر" ويتمنى هذه الأمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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