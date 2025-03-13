لاعب الزمالك دونجا يواجه تحدياً مثيراً في "رامز إيلون مصر" ويتمنى هذه الأمنية

ميرنا وليد - بيروت - كشف لاعب نادي الزمالك المصري محمود نبيل دونجا عن أمنياته بالإنضمام لنادي الزمالك خلال ظهوره في برنامج "رامز إيلون مصر"، ليعلق الممثل رامز جلال: "كل الأهلاوية تعبينكم كدا يا ابني"، و كان رامز جلال قد سخر من دونجا قائلاً: "دونجا جاي ببنطلون سفرجية".



يُعرض البرنامج يوميًا بعد المغرب على قناة MBC و يستضيف العديد من المشاهير و الرياضيين، بما في ذلك الكابتن حسام حسن، الممثل المصري أحمد العوضي، فيفي عبده، حسام حبيب، محمد عبد الرحمن، و لاعب الأهلي إمام عاشور.