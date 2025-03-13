شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الشرنقة الحلقة 14.. الضابط عمر يتتبع الروسي بعد اكتشاف شخصيته ويهرب في آخر لحظة والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل الشرنقة، المعروض على منصة Watch it الرقمية، هجوم الضابط عمر "على الطيب" على الروسي "أيمن الشيوي" بعد تسجيل اعترافاته كاملة إلا أنه ركل حازم "احمد داوود" في وجهه وفر هاربا من مقر الجامعة.

وتتبع الضابط عمر "علي الطيب" الروسي لمحاولة القبض عليه ولكنه فر هاربا، ثم عاد المقدم عمر إلى مقر الشرطة ليخبر قادته بحقيقة شخصية الروسي وأنه سيلقى القبض عليه خلال 24 ساعة، بينما ذهب عمر لمقر اختباء زوجته سلمى وابنته حبيبه بعد أن هدده الروسي بأنه يعرف مكان اختباءهم.

وكانت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل الشرنقة، شهدت تفقد الروسي "أيمن الشيوي"، لمعمل تصنيع المخدر الجديد، حيث طلب معرفة ما وصل إليه الصيادلة من معدلات إنتاج المخدر.

وكشف الصيادلة له عن كميات تم إنتاجها، حيث كشف لهم أن الكمية قليلة مقارنة بالمطلوب، ودخل عدد من الصيادلة، الذين استعانت بهم عصابة الروسي، من أجل صناعة المخدرات، في سلسلة من النقاشات، حيث فكر أحدهم في إشعال المكان والهروب منه، إلا أن آخر حاول منعه.

وأظهر المشهد، تجمع عدد كبير من الصيادلة من أجل إتمام صناعة كميات هائلة من المخدر "الجديد" قبل الدفع به في السوق.

وقتل الروسي قتل أحد الصيادلة، بعد أن دار جدال بينهما، حول الكميات المطلوب إنتاجها من المخدر، حيث طلب الروسي زيادة في الإنتاج، بينما أكد له الصيدلي، أن الكمية التي تم إنتاجها مناسبة، فقتله على الفور.

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