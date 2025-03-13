شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكابتن الحلقة 13.. باكينام تتعاطف مع طارق وتوافق على زواجه من ابنتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 13 من مسلسل الكابتن تعاطف باكينام هانم "سوسن بدر" مع طارق "محمد أنور" خطيب ابنتها كايا، بعدما استمعت لحديثه مع ابنتها وشعرت أنه شخص جيد وسيحافظ عليا.

وطلب باكينام هانم من كابتن حسام "أكرم حسني" أن يساعدهما على الزواج، وبعدها ستتحرر روحها، حيث كشفت له أن وجودها كروح منحها الفرصة لتستمع وترى أمورا لم تتح لها الفرصة أن تسمعها وهي على قيد الحياة، وأنها بهذه الطريقة ستصعد للسماء وهي مطمئنة.

وكانت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل الكابتن، المذاع عبر قناة "DMC"، ومنصة watch it، شهدت تعرض الكابتن حسام "أكرم حسني" لموقف مُحرج حين ذهب لمنزل خطيبته السابقة سما "آية سماحة" وهو مرسوم على وجهه رسوم أطفال كرتونية.

وشهدت الحلقة، المذاع عبر قناة "DMC"، ومنصة watch it، اطلاع الكابتن حسام "أكرم حسنى" على مقادير وصفة عم باني "سامي مغاوري" وقرأ الوصفة الخاصة به ولكن فوجئ في النهاية بشرط هو تقديم الفنان شيكو لإعلان خلطة الأكل وإعلان سيارة مأكولات البانيه.

وبدأ الكابتن حسام "أكرم حسني" وكريم "أحمد عبد الوهاب" وسما "آية سماحة" في دراسة طريقة للوصول إلى الفنان شيكو وإقناعه بتقديم إعلان خلطة بانيه عم باني "سامي مغاوري"، وتدخل عم باني ليخبرهم أنه إذا لم يصلوا إلى شيكو سيطلب عمر الشريف لتقديم إعلانه.

وشهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل الكابتن، المذاع عبر قناة "DMC"، ومنصة watch it، ذهاب الكابتن حسام "أكرم حسني" بصحبة كريم "أحمد عبد الوهاب" وسما "آية سماحة" إلى الفنان شيكو لعرض تقديمه الإعلان، وعرض عليهم شروطه بأنه يحصل على مستحقات المالية قبل توقيع العقد ووجبتين خلال بريك التصوير.

وانفعل شيكو على حسام "أكرم حسني" فور أن علم فكرة الإعلان وأنه إعلان دجاج بانيه، وحاولوا إقناعه بأنه لن يقدم إعلانات على منتجات لحوم.

وافق الفنان شيكو على تقديم إعلان بانيه عم باني "سامي مغاوري" بعد محاولات متكررة لإقناعه، وظهر شيكو وهو يرتدي ملابس دجاجة عملاقة ويرقص في إعلان البانيه ومعه حسام "أكرم حسني" وكريم "أحمد عبد الوهاب" وسما "آية سماحة".

وظهر عاطف "أحمد الرفاعي" وطلب من حسام "أكرم حسني" وأعاد طلبه بأن يترك كريم "أحمد عبد الوهاب" خطيبته السابقة رانيا.

وحقق الكابتن حسام "أكرم حسني" أمنية عم باني "سامي مغاوري" بتنفيذ خلطة البانيه الخاصة به وفتح سيارات مأكولات لأسرته، ثم صعدت روح عم باني بعد أن ودع رفاقه دكتور شاكر "محمد رضوان" وباكينام "سوسن بدر".

ونشب خلاف بين دكتور شاكر "محمد رضوان" وباكينام "سوسن بدر"، بعد عودتهم لمنزل كابتن حسام" لرغبة كل واحد فيهم في تحقيق أمنيته قبل الآخر وصعود روحه، ثم يتفقا في النهاية على تحقيق حلم سوسن بدر.

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