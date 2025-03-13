شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عقبال عندكوا الحلقة 12.. حسن الرداد يكسر فازة ورد خلف ايمي ويصيب قدم بواب العمارة والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل عقبال عندكوا، المذاع عبر قناة CBC، ومنصة watchit، بداية الخلاف الزوجي في قصة مي وحمزة التي تجسدها ايمي سمير غانم وحسن الرداد، وتحولت حياتهما من مرحلة التعلق والحب الشديد والتفاهم لتبادل الخناقات بسبب الخلافات في الحياة الزوجية.

وارتفعت أصوات مي وحازم خلال خلاف بينهما مما أدى إلى تدخل الجيران لمحاولة احتواء الأزمة، لكن مي "ايمي سمير غانم" قررت أن تترك المنزل لزوجها "حسن الرداد" ليقابلها بترحيبه بقرارها ثم يلقي فازة ورد على الارض لتصيب بوابة العمارة.

وكانت الحلقة الحادية عشر من مسلسل عقبال عندكوا، المذاع عبر قناة CBC، ومنصة watchit، شهدت القبض على سامح سميح "حسن الرداد" خلال تواجده فى المطار استعدادا لقيادة طائرته إلى العاصمة الاسبانية مدريد واصطحابه إلى مكتب مسؤول المطار.

وخضع سامح سميح "حسن الرداد" للتحقيق واكتشف تلقى أمن المطار على بلاغ بوجود قنبلة فى حقيبة سفره وبفحصها تبين أن البلاغ كاذب، وقررت إدارة المطار الاكتفاء بوقف "حسن الرداد" عن العمل والبحث عن الشخص الذى وضع له القنبلة الكاذبة فى حقيبة سفرة.

وعاد الكابتن سامح سميح "حسن الرداد" إلى منزله لمواجهة زوجته جيلان "ايمي سمير غانم" بما حدث له وقيامها بوضع القنبلة الكاذبة في حقيبته لمنعه من السفر إلى مدريد، وظهرت على وجهه ملامح الغضب فور أن وجد زوجته وهي تقدم حلقة لجمهورها على يوتيوب، خلال الحلقة الحادية عشر من مسلسل عقبال عندكوا، المذاع عبر قناة CBC، ومنصة watchit.

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