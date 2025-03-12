شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل ربيع على يد شقيات نجلاء.. الحلقة 12 من مسلسل إخواتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل إخواتي، بطولة كل من نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي، عبر فضائية DMC، العودة بالوراء للأحداث للوصول لسبب موت "أحمد حاتم – ربيع"، حيث ذهب كل من "سها – نيللي كريم" و"أحلام – روبي" وناهد – نيللي كريم"، لمقابلته لتلقينه درسا قاسيا لعدم التعرض بالضرب لشقيقتهن "نجلاء – جيهان الشماشرجي".

وسرعان ما شهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل إخواتي، مشهد كواليس موت "أحمد حاتم – ربيع"، حيث وصل كل من شقيقات نجلاء لموقع لقائه وسرعان ما لقنوه درسا بالضرب ليقع جثة هامدة لتبدأ أحداث الحلقة الأولى.

تدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغز مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

مسلسل إخواتي من بطولة كل من، نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

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سها وأحلام وناهد يقتلن ربيع