شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 12.. سهر الصايغ تهدد بحرق القصر لو شعرت بغدر والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان أحداثا مثيرة، حيث اجتمع ولاد عم حكيم وزوجاتهم، ليتفقوا على خططهم ضد حكيم خلال الفترة القادمة حتى يستطيعوا استعادة أموالهم، وهددت برنسة "سهر الصايغ" الجميع خلال الاجتماع أنها ستحرق القصر بما يحتويه إذا شعرت بخيانة أي شخص فيهم لها.

وشهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل حكيم باشا الكثير من الأحداث، حيث كشف ياسين "ميدو عادل" لحكيم باشا "مصطفى شعبان" لعبته على غراب "أحمد فهيم" بأنه خدعه ببيع حكيم له ولكن كان هدفه الأساسي أن يستطيع أن يُدخل الأموال التي كسبوها بشكل غير مشروع إلى البنك عن طريق الضرائب، وكان حكيم سعيد بتفكير ياسين وخطته وطلب منه أن يخبره بعد ذلك بخططه حتى يكون مستعدا لها.

وبدأت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان بالتحقيق مع حكيم في قضية غسيل الأموال، وتدخل ياسين "ميدو عادل" وأقر في النيابة أنهم بالفعل تهربوا من الضرائب وطالب بالتصالح، ففهم حكيم على الفور أن هدف ياسين أنّ القضية لا تتحول لغسيل أموال فأقر كلامه وطالب بدفع كل الأموال التي تطلبها الضرائب، وأن يقوم بإدخال أموال المشروع للبنك.

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم ، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.



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