شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 12.. فارس يخبر ليل بدعمها حتى لو واجه عائلته والان مع تفاصيل الخبر

استكملت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل وتقابل حبيب، باحتفال رقية العسكرى (نيكول سابا) بحصولها على الفيلا وطرد ليل (ياسمين عبد العزيز) منها ونومها في سريرها، وفى نفس الوقت تكافئ رقية زوجها يوسف (خالد سليم) بما حدث وتخبره بإيداع مبلغ بقيمة 4 ملايين دولار في حسابه من أجل دفع دفعات الصفقات الجديدة الخاصة بالشركة، كما تؤكد له على دخولها في الصفقة الجديدة بنسبة 25% وليست 40 حتى تستعيد الشركة مكانتها.

يحضر فارس (كريم فهمى) إلى الفيلا ويذهب لمقابلة ليل في الاستراحة ويتأسف لها على ما حدث لها من عائلته وتخبره بتهديدات والدته لها بأنها ستسجنها وتأخذ البنات، يؤكد فارس تواجده بجانبها حتى لو وصل به الأمر إلى معاداة عائلته، كما يصر فارس على عودة ليل للعمل كمهندسة ديكور ومساعدتها في ذلك، ويؤكد مرة أخرى لها أنها ليست بمفردها في المكان.

وخلال الحلقة الثانية عشرة من مسلسل وتقابل حبيب، أخبرت ليل حماتها إجلال (أنوشكا) بأنها إذا غادرت الفيلا لن تعيش في الاستراحة وإنما ستذهب إلى منزل والدتها وستصطحب بناتها معها، لتهدد إجلال ليل أنها إذا أخذت حفيدتيها معها، لن تعيش في سلام حتى لو اضطرت لإدخالها السجن.

أما فارس فيحاول التدخل في الأمر بعدما أخبرته ليل بما حدث، ويتصل بـ يوسف ويعاتبه على ما يحدث ليبلغه يوسف أنه موافق على ذلك، وأنه والد البنات وله الحرية في وضعهم في المكان الذى يريده، فيما تنصح حنان سليمان ابنتها ليل بأن تسمع الكلام وتذهب للإقامة في الاستراحة بدلاً مع تنفيذ إجلال تهديدها وسجنها، وفى نفس الوقت يطلب فارس من ليل النزول للاستراحة.

مسلسل وتقابل حبيب يعرض يومياً طوال شهر رمضان 2025، على قناة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحًا و1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 6 مساء.

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