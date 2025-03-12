شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم باشا الحلقة 12.. ميدو عادل يكشف لمصطفى شعبان لعبته على أحمد فهيم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث كشف ياسين "ميدو عادل" لحكيم باشا "مصطفى شعبان" لعبته على غراب "أحمد فهيم" بأنه خدعه ببيع حكيم له ولكن كان هدفه الأساسي أن يستطيع أن يُدخل الأموال التي كسبوها بشكل غير مشروع إلى البنك عن طريق الضرائب، وكان حكيم سعيد بتفكير ياسين وخطته وطلب منه أن يخبره بعد ذلك بخططه حتى يكون مستعدا لها.

وبدأت الحلقة الثانية عشر من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان بالتحقيق مع حكيم في قضية غسيل الأموال، وتدخل ياسين "ميدو عادل" وأقر في النيابة أنهم بالفعل تهربوا من الضرائب وطالب بالتصالح، ففهم حكيم على الفور أن هدف ياسين أنّ القضية لا تتحول لغسيل أموال فأقر كلامه وطالب بدفع كل الأموال التي تطلبها الضرائب، وأن يقوم بإدخال أموال المشروع للبنك.

وبدأت الحلقة 11 من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، باجتماع أولاد عمه وعمه نوح" أحمد فؤاد سليم" ليجدوا حلاً في الاستيلاء على الأموال، خوفا من حديث حكيم لهم بأنهم لا يملكون شيئاً، وبدأت برنسة" سهر الصايغ" تخطط لذلك خاصة بعدما علمت بأن حكيم باشا سينزل مصر بصحبة زوجته الجديدة غزل " دينا فؤاد".

ذهب ياسين "ميدو عادل" لغراب "أحمد فهيم" ومعه أوراق تضر حكيم باشا "مصطفى شعبان"، وطلب منه أموالا كثيرة مقابل تلك الأوراق التي من الممكن أن تؤدى بحكيم إلى السجن، ووافق غراب على الفور على طلب ياسين.

ذهب حكيم باشا "مصطفى شعبان" لبيت عمته "سلوى عثمان" قبل أن ينزل للقاهرة، وأمر بنقل مسئولية الأراضي من يد حفني "أحمد صيام" إلى يد متعب "فتوح أحمد"، وذلك بعدما شعر بالغدر من حفني وتواطئه مع ابن عمه "بحر" محمد نجاتي ضده.

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم ، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.



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