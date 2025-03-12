شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل جبيب الحلقة 12.. إجلال تهدد ليل بالسجن بسبب أحفادها والان مع تفاصيل الخبر

تطورت الأحداث في الحلقة الثانية عشرة من مسلسل وتقابل حبيب، حيث تخبر ليل (ياسمين عبد العزيز) حماتها إجلال (أنوشكا) بأنها اذا غادرت الفيلا لن تعيش في الاستراحة وانما ستذهب إلى منزل والدتها وستصطحب بناتها معها، لتهدد إجلال ليل أنها اذا أخذت حفيدتيها معها، لن تعيش في سلام حتى لو اضطرت لادخالها السجن.

أما فارس (كريم فهمى) فيحاول التدخل في الأمر بعدما أخبرته ليل بما حدث، ويتصل بـ يوسف (خالد سليم) ويعاتبه على ما يحدث ليبلغه يوسف أنا موافق على ذلك، وأنها والد البنات وله الحرية في وضعهم في المكان الذى يريده، فيما تنصح حنان سليمان ابنتها ليل بأنه تسمع الكلام وتذهب للإقامة في الاستراحة بدلاً مع تنفيذ إجلال تهديدها وسجنها، وفى نفس الوقت يطلب فارس من ليل النزول للاستراحة.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب يعرض يومياً طوال شهر رمضان 2025، على قناة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحًا و1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 6 مساء.

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