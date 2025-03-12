شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عقبال عندكوا الحلقة 12.. سليمان عيد يتعرض لصعق كهربائي في منزل إيمي سمير غانم والان مع تفاصيل الخبر

فاجأت صفا "ايمي سمير غانم" برغبتها في الاستمرار في منزلها والدها وعدم الذهاب في شقة الزوجية التي يجهزها لها حمزة "حسن الرداد" طوال عامين، وطلبت منه أن يستخدم شقة الزوجية في شيء آخر يعرضها للإيجار أو البيع أو يحولها لمكتب محاماة، وذلك خلال الحلقة الثانية عشر من مسلسل عقبال عندكوا، المذاع عبر قناة CBC، ومنصة watchit.

وخلال مناقشتهما التخطيط لحياتهم الزوجية يقوم الأسطى جمال "سليمان عيد" بإصلاح بعض الأعطال الكهربائية في منزل صفا "ايمي سمير غانم" لكنه يتعرض للإصابة بصعق كهربائي، وهرع حمزة وصفا إلى مساعدته ثم تجاهلاه وعاد لمناقشة حياتهم الزوجية.

وكانت الحلقة الحادية عشر من مسلسل عقبال عندكوا، المذاع عبر قناة CBC، ومنصة watchit، شهدت القبض على سامح سميح "حسن الرداد" خلال تواجده فى المطار استعدادا لقيادة طائرته إلى العاصمة الاسبانية مدريد واصطحابه إلى مكتب مسؤول المطار.

وخضع سامح سميح "حسن الرداد" للتحقيق واكتشف تلقى أمن المطار على بلاغ بوجود قنبلة فى حقيبة سفره وبفحصها تبين أن البلاغ كاذب، وقررت إدارة المطار الاكتفاء بوقف "حسن الرداد" عن العمل والبحث عن الشخص الذى وضع له القنبلة الكاذبة فى حقيبة سفرة.

وعاد الكابتن سامح سميح "حسن الرداد" إلى منزله لمواجهة زوجته جيلان "ايمي سمير غانم" بما حدث له وقيامها بوضع القنبلة الكاذبة في حقيبته لمنعه من السفر إلى مدريد، وظهرت على وجهه ملامح الغضب فور أن وجد زوجته وهي تقدم حلقة لجمهورها على يوتيوب، خلال الحلقة الحادية عشر من مسلسل عقبال عندكوا، المذاع عبر قناة CBC، ومنصة watchit.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025

