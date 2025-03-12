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مسلسل إخواتي الحلقة 12.. نجلاء تكتشف تنفيذ شقيقاتها لأحلامها

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  • مسلسل إخواتي الحلقة 12.. نجلاء تكتشف تنفيذ شقيقاتها لأحلامها 4/8
  • مسلسل إخواتي الحلقة 12.. نجلاء تكتشف تنفيذ شقيقاتها لأحلامها 5/8
  • مسلسل إخواتي الحلقة 12.. نجلاء تكتشف تنفيذ شقيقاتها لأحلامها 6/8
  • مسلسل إخواتي الحلقة 12.. نجلاء تكتشف تنفيذ شقيقاتها لأحلامها 7/8
  • مسلسل إخواتي الحلقة 12.. نجلاء تكتشف تنفيذ شقيقاتها لأحلامها 8/8

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القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل إخواتي، بطولة كل من نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، بمشهد مواجهة كل من "نجلاء – جيهان الشماشرجي" وشقيقاتها "نيللي كريم – سها" و"روبي – أحلام" و"كندة علوش – ناهد" بعد أن اكتشفت الأولى أن شقيقاتها هن من يقُمن بتنفيذ أحلامها لتصطدم بهن في منزلها وهن يقمن بترتيب آخر حلم لها، لتنتهى أحداث الحلقة بشكل غير متوقع.

تدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار اجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغز مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

مسلسل إخواتي من بطولة كل من نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

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اخوات نجلاء
أخوات نجلاء

 

إخواتي الحلقة 12
مسلسل إخواتي الحلقة 12

 

ربيع واشقاء نجلاء
ربيع وأشقاء نجلاء

 

سها وترتيبات مقتل ربيع
سها وترتيبات مقتل ربيع

 

علقة سخنة ل ربيع
علقة سخنة ل ربيع

 

ناهد وسها واحلام
ناهد وسها وأحلام

 

نجمات مسلسل إخواتي
نجمات مسلسل إخواتي

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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