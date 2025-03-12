شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ولاد الشمس الحلقة 13.. ولعة يجد والدته ويقف أمامها وجها لوجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل ولاد الشمس الحلقة 13 بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، والذى يعرض على قناتى ON وCBC ومنصة Watch it الرقمية ضمن مسلسلات رمضان 2025، حديث "عبيد" مينا أبو الدهب مع "مفتاح" وأخبره أن "تهانى" مريم الجندي كان يحبها "قطايف" وهو الأمر الذى أحزنه.

وبعد انتهاء حفل الزفاف أعطى "ألمظ" فليكس لـ "ولعة" صورة وجدها كان بها صورة والدته وهى تحمله ويتواجد معها فى الصورة كل من "ياسين" ضياء عبد الخالق و"ماجد" محمد محمود، وذهب "ولعة" مسرعاً إلى"ياسين" وأعطاه الصورة وطلب منه معرفة مكان والدته وأعطاه عنوانها.

ذهب "ولعة" إلى العنوان، وسأل عن الأستاذة هويدا، ليقابلها وجها لوجه ويعطيها الصورة لترد عليه "ده مصطفى"، لتنتهى الحلقة فى إطار تشويقى لما ستحمله الحلقة المقبلة.

يعرض مسلسل ولاد الشمس على قناة ON الساعة 8.30 مساء وتعاد الحلقة الساعة 5.30 صباحاً والساعة 10.30 صباحاً، وعلى قناة ON دراما الساعة 1.30 صباحاً وتعاد الساعة 10.30 صباحاً، كما تعرض الحلقة على قناة CBC الساعة 9.45 مساء وتعاد الساعة 2.45 صباحاً والساعة 12.15 مساء، بالاضافة إلى عرضها بالتزامن على watch it.

ويسلط العمل الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذان نشآ فى دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانوني للخروج منها، وهما شخصين مختلفين في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقه لصالحه.

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

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