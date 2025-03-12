شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل شهادة معاملة أطفال حلقة 13.. نجل "غلاب" يستجوب مصور والده عن مكان الذهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 13 من مسلسل شهادة معاملة أطفال، ذهاب باهر عبد الرحيم غلاب "وليد فواز"، نجل رجل الأعمال عبد الرحيم غلاب صديق عبد الستار الكف "محمد هنيدي"، والذي أمنه على مكان الذهب.

وطرح باهر غلاب على المصور بعض الأسئلة، أهمها سبب زيارة إنجي "ألحان المهدي" ابنة عبد الستار الكف له، والذي أوضح له أنه أخبرها بأنه لا يعلم شيء عن علاقة والدها بغلاب ولا مكان الذهب، كما أنها سرقت منه صورة تجمع بين عبد الستار الكف وعبد الرحيم غلاب.

وكانت الحلقة الثانية عشر من مسلسل شهادة معاملة أطفال، شهدت محاولة صلاح "إسماعيل فرغلي" دخول شقة ابنة شقيقه الدكتورة سما "نها عابدين".

وحاولت الدكتور سما منعه من الدخول، خاصة وأنه دائما يفتعل المشكلات فور دخوله الشقة، إلا أنه طلب منها أن يدخل ويشاهد جيرانها على أنه لن يتسبب في أي مشكلة جديدة.

كشف صلاح "إسماعيل فرغلي" عن سبب تغيره للأفضل مع ابنة شقيقه الدكتورة سما "نها عابدين" ومع والدتها، خاصة وأنه يتحدث معها بلين وهدوء شديدين، وهو ما أثار دهشتها.

وخلال الحلقة، حكى صلاح للدكتورة سما، عن أنه حلو بوالدها يرتدي زي أبيض ويمتطي خيل أبيض، وطلب منه أن يحرص على راحتها هي ووالدتها.

وحاولت إنجي "ألحان المهدي"، تجميل صورة والدها عبد الستار الكف "محمد هنيدي" أمام وحيد "خالد أنور" أثناء حديثهما عنه.

وخلال الحلقة، كشفت إنجي عن أن والدها تغير كثيرا عما كان عليه قبل إصابته بالغيبوبة، حيث أنه يساعد الكثيرين الآن، ويسعى لأن تكون صورته جيدة أمام الجميع وخاصة أمامها.

وعنفت ميرفت عبد الرحيم غلاب "إلهام وجدي" لموظف لديها بالشركة يدعى رمزي "كريم العمري"، بعد أن شاهدته يتبادل الحديث والضحكات مع إحدى العمليات لدى الشركة.

وطلبت ميرفت من رمزي أن يتوقف عن تضييع وقت العمل، والتوقف عن الضحك و"الهزار" مع العميلات، حيث رد عليها معتبرا أن هذا الأمر عبارة عن "مجاملات شغل" إلا أنها حرصت على خضم 5 أيام من راتبه.

ودارت مكالمة هاتفية بين سعد الحامي "صبري فواز" وصلاح "إسماعيل فرغلي"، كشفت عن خداعهما لإبنة شقيق صلاح الدكتورة سما "نها عابدين".

وخلال المكالمة، سأل "الحامي" عن تفاصيل ما حدث، إلا أن صلاح طمأنه بأنه نفذ كل ما اتفقا عليه، وأنه قام بخداع سما، حيث أبدى صلاح مخاوفه مما حدث، خشية من أن يتم القبض عليه.

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