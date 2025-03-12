شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل النص الحلقة 12.. صدقى صخر يدافع عن حبيبته أسماء أبو اليزيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 12 من مسلسل النص بطولة أحمد أمين، الذى يعرض على شاشة قناة on، من إخراج حسام على، أحداثا متغيرة، حيث اعترف البكباشى علوى - صقى صخر أنه معجب برسمية - أسماء أبو اليزيد، وأثناء الحديث معها جاء شقيقها وطلب منها أن تذهب للمنزل معه، ولكنها رفضت ليحاول صفعها، إلا أن البكباشى علوى دافع عنها وضرب شقيقها هشام الشاذلى ولقنه درسا فى احترام المرأة.

يجسد أحمد أمين خلال مسلسل النص شخصية "عبد العزيز النُّص"، وهو نشال تائب عاش في ثلاثينيات القرن الماضي، يسعى إلى البحث عن مصدر رزق مشروع، إلا أن الأقدار تضعه في قلب صراعات سياسية وأحداث غامضة، ومع تصاعد الأحداث، يجد نفسه يتحول من مجرد نشال إلى بطل شعبي تتناقل الأجيال سيرته، ولكى تكتمل عصابته اختار أربع أفراد سيساعدونه فى تحقيق مبتغاه، وهم درويش (حمزة العيلي) ورسمية (أسماء أبو اليزيد) وزقزوق (عبد الرحمن محمد) وإسماعيل (ميشيل ميلاد).

مسلسل النص ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي.

ويستند مسلسل النص إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.

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