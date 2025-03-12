شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ولاد الشمس الحلقة 13.. زواج عبيد من أمينة وولعة يقرأ فاتحته على سحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل ولاد الشمس الحلقة 13 بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، والذى يعرض على قناتى ON وCBC ومنصة Watch it الرقمية ضمن مسلسلات رمضان 2025، حديث "عبيد" مع "بابا ماجد" محمود حميدة، وروى له ما حدث فى الدار، وأخبره أن شعيب قام بتمثيل دوره.

أقام "مفتاح" حفل زفاف لـ"عبيد" مينا أبو الدهب و"أمينة"، كما قرأ "ولعة" الفاتحة على "سحر" فرح يوسف، ورقصوا فى حفل تم تجهيزه داخل دار الأيتام.

وشهدت الحلقة قيام "ولعة" بمنع "محمود" محمد محمود أحد أعضاء لجنة التفتيش، من الذهاب إلى دار الأيتام، حيث قام بركوب السيارة بجواره وطلب منه الذهاب بعيدا تحت تهديد السلاح.

وذهبت لجنة التفتيش بدونه لدار الأيتام وكان فى استقبالهم "شعيب" علاء مرسي، و"مفتاح" طه دسوقي، و"المظ" فليكس، وقامت اللجنة بالتفتيش فى كل الأمور التى تخص الدار سواء سلوك الأطفال أو الطعام أو النظافة وغيرها.

واستكملت أحداث الحلقة بجلوس "ولعة" مع "محمود" في مشهد كوميدي جمعهما وتحدث "ولعة" معه بخصوص قصة حبه من "سحر" فرح يوسف، وتبادل معه "محمود" رواية القصص ليصبحا بنهاية اليوم أصدقاء.

يعرض مسلسل ولاد الشمس على قناة ON الساعة 8.30 مساء وتعاد الحلقة الساعة 5.30 صباحاً والساعة 10.30 صباحاً، وعلى قناة ON دراما الساعة 1.30 صباحاً وتعاد الساعة 10.30 صباحاً، كما تعرض الحلقة على قناة CBC الساعة 9.45 مساء وتعاد الساعة 2.45 صباحاً والساعة 12.15 مساء، بالاضافة إلى عرضها بالتزامن على watch it.

ويسلط العمل الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذان نشآ فى دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانوني للخروج منها، وهما شخصين مختلفين في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقه لصالحه.

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025