شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي الصعيد: مصطفى شعبان أجاد اللهجة الصعيدى فى حكيم باشا وبنعتبره ابن عمنا والان مع تفاصيل الخبر

أشاد أهالي الصعيد مسلسل حكيم باشا والنجم مصطفى شعبان، حيث أكد الأهالي أنه فنان محبوب، ونعتبره ابن عمنا، وأجاد اللهجة الصعيدي ونجح في اتقان الدور.

من جانبه نشر النجم مصطفى شعبان إشادات أهل الصعيد وكتب عبر حسابه، "وصلنى هذا الفيديو من جمهورى وأهلي فى الصعيد المصرى الكبير، وأسعدني جدا، وأحب أقول لهم من القلب الجدعنة ليها ناسها والرجولة ليها عنوان، وأهل الصعيد هم الأصل والمعدن النفيس، ووجه مصطفى شعبان التحية لأهل الصعيد، حيث قال "تحية كبيرة لكل أهلنا في الصعيد العظيم رمز الشهامة والكرم والأصالة وأخص بالذكر أهل قنا الأبطال فخر الرجال وعنوان الجدعنة الحقيقية".

يعرض مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفي شعبان، الذى يعرض ضمن مسلسلات رمضان، على قناة CBC و CBC دراما وقناة الحياة ومنصى Watch it الرقمية.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل حكيم باشا

يعرض مسلسل حكيم باشا الحلقة 12 على قناة CBC في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 12:15 صباحاً والإعادة الثانية 3 مساء، وعلى CBC دراما يعرض في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة الأولى 1 ونصف صباحا، والإعادة الثانية 6 صباحا والإعادة الثالثة 10 ونصف صباحا.

ويعرض على قناة الحياة في تمام الساعة 9:30 مساء، والإعادة الأولى 2:30 صباحا والإعادة الثانية 9:30 صباحاً، و1:15 ظهراً، بالإضافة إلى منصة Watch it الرقمية.

قصة مسلسل حكيم باشا

تدور أحداث مسلسل حكيم باشا في اطار صعيدي حيث حكيم الذى يتولى تجارة عمه في الآثار ولكن سرعان ما تشتعل نيران الغيرة وتبدأ المؤامرات من جانب أولاد العم بسبب الثروة ويشعل الطمع والحقد والغيرة نيران النهاية في عائلة الباشا وكبيرها حكيم.

أبطال مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

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