إليكم موعد عرض مسلسل "حسبة عمري"

ميرنا وليد - بيروت - تستعد الشركة المنتجة لمسلسل "حسبة عمري"، لعرض العمل الاجتماعي الكوميدي في 16 آذار 2025، خلال النصف الثاني من شهر رمضان.

المسلسل من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح، ويضم نخبة من الممثلين، أبرزهم روجينا، عمرو عبد الجليل، رانيا فريد شوقي، علي الطيب، محمود البزاوي ومحمد رضوان.

تدور أحداث العمل حول "هند"، التي تجد نفسها خارج منزلها بعد 20 عامًا من الزواج، فتخوض صراعًا قانونيًا للحصول على الطلاق وحق "الكد والسعاية"، ما يشعل حربًا مع زوجها "فاروق". يتألف المسلسل من 15 حلقة، ويقدم توليفة درامية تطرح قضايا المرأة بعد الطلاق، بأسلوب اجتماعي كوميدي.



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