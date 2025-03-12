محمود الليثي وأكرم عادل يتعاونان في أغنية لمسلسل "شباب امرأة"

ميرنا وليد - بيروت - تعاون الموزع المصري أكرم عادل مع الفنان محمود الليثي في أغنية دعائية بعنوان "يا عيني على الشرف" لمسلسل "شباب امرأة"، والتي من المقرر طرحها اليوم الأربعاء، يعرض المسلسل في النصف الثاني من رمضان الساعة 12:15 صباحًا، والإعادة الساعة 6:45 صباحًا.



في المسلسل، تجسد الممثلة المصرية غادة عبد الرازق شخصية "شفاعات"، بينما يظهر يوسف عمر في دور "إمام". تدور الأحداث حول النسخة الحديثة لفيلم "شباب امرأة"، ويشارك في البطولة محمود حافظ، عمرو وهبة، يوسف عمر، داليا شوقي، جوري بكر، محمد محمود، ورانيا منصور، من إخراج أحمد حسن وكتابة السيناريو لمحمد سليمان عبد المالك.