تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل تفجيرات فيلم "The Seven Dogs"

ميرنا وليد - بيروت - شارك المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، متابعيه تفاصيل مثيرة حول كواليس فيلم "The Seven Dogs"، الذي يجمع بين الممثلين المصريين أحمد عز وكريم عبد العزيز، وأوضح آل الشيخ عبر حسابه قائلاً: "الانتاج تعرض لدمار شامل، حيث انفجرت 11 سيارة و3 مباني حتى الآن! الفيلم مذهل للغاية".

كما كشف عن التحديات الضخمة التي واجهها الفريق أثناء تصوير الفيلم، مؤكدًا أن العمل سيكون من أبرز الأفلام التي ستظهر في السينما العربية قريبًا.

الفيلم من تأليف تركي آل الشيخ وفريق "بيج تايم"، وبتوجيه من المخرجين العالميين Adel وBelal. أما السيناريو فقد كتبه محمد الدباح، ومن المقرر أن يتم عرضه قريبًا في دور السينما.

آل الشيخ أضاف أيضًا أن تصوير الفيلم تم في استوديوهات الحصن بالرياض، حيث تضمن مشاهد تفجيرات ضخمة أدت إلى تأثير واضح على حالتي أحمد عز وكريم عبد العزيز بعد تصوير تلك المشاهد، ليظهروا في حالة تعب وإرهاق شديدة.