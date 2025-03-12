وفاة المغني الكوري ويسونغ في ظروف غامضة عن 43 عامًا

ميرنا وليد - بيروت - تم العثور على المغني الكوري الجنوبي ويسونغ، أحد أبرز رواد موسيقى "آر أند بي"، ميتًا في منزله في سيؤول عن عمر يناهز 43 عامًا.

وكشفت وسائل الإعلام الكورية أنه تم العثور عليه فاقدًا للوعي في شقته، بعد اتصال والدته بطلب المساعدة. وتحقق الشرطة حاليًا في سبب وفاته، حيث طلبت تشريح الجثة من الهيئة الوطنية للطب الشرعي، مشيرة إلى عدم وجود علامات على جريمة. وكان ويسونغ معروفًا في عالم موسيقى "آر أند بي" في كوريا الجنوبية وله تأثير كبير على فناني الكيبوب.