إعلامية شهيرة تستغيث لإنقاذها

ميرنا وليد - بيروت - في حادثة أثارت موجة من التفاعلات على منصات التواصل الإجتماعي، كتبت الإعلامية الأميركية ويندي ويليامز رسالة استغاثة بخط يدها من نافذة غرفتها في مركز الرعاية الذي تقيم به في نيويورك، تطلب فيها المساعدة.

على إثر ذلك، تم إرسال قوات الأمن إلى الموقع وتم نقلها بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية لتقييم حالتها الصحية. وأفادت صحيفة "نيويورك بوست" بأن الشرطة تلقت بلاغًا في تمام الساعة 11:15 صباحًا من أحد الأشخاص الذين عثروا على الورقة التي كتبت فيها: "النجدة! ويندي!!".

منذ عام 2022، تعيش ويليامز تحت وصاية مالية بعد تدهور حالتها الصحية، حيث تم تشخيصها بالخرف الجبهي الصدغي وفقدان القدرة على الكلام التقدمي الأولي، مما أثر بشكل كبير على قدراتها الإدراكية. ويأتي ذلك بعد مسيرة طويلة في مجال تقديم البرامج الحوارية، حيث قدمت برنامج "The Wendy Williams Show" حتى عام 2021 قبل أن تتوقف عن تقديمه لأسباب صحية، ثم تم إلغاء البرنامج في 2022.