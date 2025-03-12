شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الثانية عشر من مسلسل إخواتي تبرز العنف ضد المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت الحلقة الثانية عشر من مسلسل إخواتي، بطولة كل من، نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي، عبر فضائية DMC في تمام الساعة 7:15، قضية العنف ضد المرأة حيث سلطت الضوء على اعتداءات "أحمد حاتم – فرحات" على زوجته النجمة جيهان الشماشرجي "نجلاء"، وتعرضها لكدمات كثيرة في جسمها بسببه.

وسرعان ما شهدت الحلقة الثانية عشر، العودة بالأحداث قبل ثلاثة أشهر، بمشهد تعرض "نجلاء" للاعتداءات وسرعان ما حرص شقيقاتها "سها وناهد وأحلام" بالرد عليه، و تحديد ميعاد لمقابلته وتلقينه درس قاسي لعدم التعرض لها.

تدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغز مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

مسلسل إخواتي من بطولة كل من، نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

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احمد حاتم