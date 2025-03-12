شكرا لقرائتكم خبر عن هيخليكى تتفرجى على رضوى الشربينى براحتك.. شوف إسلام فوزى بيقول إيه على فرحات فى "اخواتى" والان مع تفاصيل الخبر

واصل إسلام فوزى، السخرية بأسلوب كوميدى فى الحلقة الـ 12 من حلقات برنامج "استلام فورى" المذاع على قناة cbc، عن نجوم دراما رمضان 2025.

وخلال الحلقة قال إسلام فوزى كنت بتفرج على فيديو لمسلسل "اخواتى" وقرأت بعض الكومنتات اللى عليه ولقيت وحدة اسمها مروة بتقول : انا نفسى أجوز راجل زيى "فرحات"، معلقا :"إيه مقدار السوء اللى فى حياتك علشان تتمنى راجل زى ده؟ ولكن دا مطلعش رأى مروة لوحدها.

وعرض إسلام فوزى مشهد لفرحات وخناقة زوجته فى الشارع، معلقا واثق من مراته واخواتها ومنعها من الضرب، وده الراجل اللى هيخليكى تتفرجى على رضوى الشربينى براحتك ومش هيوافق على دخولك البيت قبل الساعة 12 بالليل ومعندوش ستات تروح بيتها بدرى".

وقبل ذلك اطلق بودكاست إسلام فوزي يكشف أسرار السوشيال ميديا بروح شبابية تناسب طبيعة الأجيال الشابة في التعامل مع المحتوى الإعلامي على المنصات الرقمية، ويقدم باقة متنوعة من الموضوعات الشبابية، ويقدم بخفة ظل روحًا جديدة للبرامج الاجتماعية ذات تصنيف "اللايت كوميدي".

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