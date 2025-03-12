شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء تكتشف خديعة أشقائها بتنفيذ أحلامها فى الحلقة 12 من مسلسل إخواتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل إخواتي، بطولة كل من ، نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، الذي يعرض ضمن موسم رمضان 2025، ترتيبات شقيقات نجلاء "جيهان الشماشرجي" حيث بدا أن أشقائها "سها وناهد وأحلام" هن من يحققن أحلامها ابتداءً من موت زوجها ربيع وإلحقاها بالرقص، حتى اكتشافها أن هن من يقمن بتلك الأفعال وترتيب أحلامها وتنفيذها.

حيث بدأت الحلقة الثانية عشرة اليوم باكتشافها ان هم من ينفذون أحلامها، لتعود الحلقة لقبل ثلاث أشهر بداية من موت زوجها "احمد حاتم – ربيع" وكل الاحلام تباعاً حتى علمها بانهم من ينفذون تلك الأحلام.

تدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغز مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

مسلسل إخواتي من بطولة كل من، نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

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