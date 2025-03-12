شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ولاد الشمس الحلقة 13.. ولعة ومفتاح يفشلان خطة عبيد فى تهريب بابا ماجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث مسلسل ولاد الشمس الحلقة 13 بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، والذى يعرض على قناتى ON وCBC ومنصة Watch it الرقمية ضمن مسلسلات رمضان 2025، بقيام "عبيد" مينا أبو الدهب بتحطيم قفل غرفة التأديب لإخراج "بابا ماجد" محمود حميدة.

نجح "عبيد" فى إخراج "ماجد" ولكن وصول "ولعة ومفتاح" أحمد مالك وطه دسوقي من الخارج افشل خطتهم، وقاموا بحبس "عبيد" بغرفة التأديب معه.



يعرض مسلسل ولاد الشمس على قناة ON الساعة 8.30 مساء وتعاد الحلقة الساعة 5.30 صباحاً والساعة 10.30 صباحاً، وعلى قناة ON دراما الساعة 1.30 صباحاً وتعاد الساعة 10.30 صباحاً، كما تعرض الحلقة على قناة CBC الساعة 9.45 مساء وتعاد الساعة 2.45 صباحاً والساعة 12.15 مساء، بالاضافة إلى عرضها بالتزامن على watch it.



ويسلط العمل الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذان نشآ فى دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانوني للخروج منها، وهما شخصين مختلفين في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقه لصالحه.



مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

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